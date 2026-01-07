Presenta:

Mundo

|

Groenlandia

Groenlandia: China pide respetar la Carta de la ONU ante las amenazas de Estados Unidos y Donald Trump

Respecto de Groenlandia, potestad de Dinamarca, China pide respetar la Carta de la ONU ante las amenazas de apropiación de Estados Unidos.

MDZ Mundo

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, advierte sobre Groenlandia y la intención de Estados Unidos. Foto: Efe.

Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, advierte sobre Groenlandia y la intención de Estados Unidos. Foto: Efe.

EFE

China defendió este miércoles que las relaciones entre países deben regirse por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, al ser preguntada por las recientes declaraciones de Estados Unidos sobre una posible acción militar para hacerse con el control de Groenlandia.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning se limitó a señalar hoy en rueda de prensa que "la parte china ha abogado de forma consistente por gestionar las relaciones entre Estados de acuerdo con los propósitos y principios de la Carta de la ONU", sin entrar en más detalles.

Te Podría Interesar

La respuesta se produjo después de que desde Washington se volviera a plantear la posibilidad de utilizar medios militares para controlar Groenlandia, en un contexto de creciente presión diplomática y retórica por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha justificado su interés por la isla por motivos de "seguridad nacional" y para "disuadir a China".

Groenlandia efe
Groenlandia es parte de Dinamarca, pero es reclamada por los Estados Unidos de Donald Trump. Foto Efe

Groenlandia es parte de Dinamarca, pero es reclamada por los Estados Unidos de Donald Trump. Foto Efe

Tensión en Groenlandia y Venezuela

Las declaraciones de China llegan en un momento de especial tensión internacional tras la reciente operación militar estadounidense en Venezuela.

En este caso, Estados Unidos capturó al presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, y en medio de las advertencias de Dinamarca, Groenlandia y varios países europeos sobre la necesidad de respetar la soberanía y el orden internacional basado en normas. Efe

Archivado en

Notas Relacionadas