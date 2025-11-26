Israel y Paraguay buscan fortalecer comercio mientras Saar destaca inversión en educación judía

El canciller israelí Gideón Saar afirmó en Paraguay que la clave para la continuidad judía en la diáspora es invertir en educación , y anunció que llevará al gobierno la necesidad de un plan internacional. También analizó las tendencias migratorias hacia Israel y evaluó alternativas para fortalecer el intercambio comercial con Paraguay.

Además, en su visita a Paraguay, Saar respondió varias preguntas respecto a diferentes temas que atañen al judaísmo en la diáspora (fuera de Israel). "Fuera de Israel lo más importante es invertir en educación judía", afirmó el ministro de Relaciones exteriores . "Desde Israel apoyamos algunos programas, principalmente en como Rusia, Ucrania y en otros países, pero no existe un plan internacional completo", agregó.

- La continuidad de la vida judía en la diáspora (fuera de Israel) depende de la solidez de sus instituciones. ¿De qué manera puede el Ministerio de Relaciones Exteriores, junto a otros ministerios y agencias, incrementar la inversión y el apoyo a programas educativos judíos fuera de Israel?

“Cuando fui ministro de Educación, entre 2009 y 2013, yo quería un segundo mandato. Una de las razones por las que lo quería era que ya conocía todo sobre educación. Y quería tener un plan nacional sobre educación judía en la diáspora. Es algo bastante complejo, porque en la diáspora hay comunidades acomodadas que, francamente, no necesitan el apoyo del Estado de Israel. Pero es necesario hacer un mapeo de las comunidades judías del mundo y ver dónde se puede ayudar. Y a veces no se trata solo de dinero: puede ser un maestro de hebreo o cualquier otra cosa. Para mí, la educación judía en la diáspora es lo más importante, porque es la herramienta más efectiva contra la asimilación. Si no estás conectado con tus raíces judías, las probabilidades de asimilación en el exterior son enormes. Y por eso creo que, para ustedes, como comunidad judía en Paraguay o en cualquier otro lugar, lo más importante es invertir en educación judía. Nosotros desde Israel apoyamos algunos programas, principalmente en Rusia, en Ucrania y en otros países, pero no existe un plan internacional completo.

Hoy ya no soy ministro de Educación ni ministro de la Diáspora; soy ministro de Relaciones Exteriores. Y estoy contento con eso, pero lo que puedo hacer en ese ámbito es limitado. Llevaré este tema a la reunión del gobierno, porque realmente creo que el futuro del pueblo judío está ligado a la educación judía”.

- Inmigración hacia Israel…

"Dentro de uno o dos años, la mayoría del pueblo judío vivirá en el Estado de Israel. Eso no ocurrió desde la destrucción del Templo hace unos 2.000 años. Durante todo ese tiempo, la mayoría de los judíos vivían en el extranjero. Pero hoy estamos muy cerca de que, dentro de uno o dos años, la mayoría viva en Israel. Eso es demografía", expresó.

- ¿Eso sería un movimiento sionista muy fuerte?

- Es la revolución que creó el movimiento sionista: un crecimiento dramático y asombroso, aunque el crecimiento en la diáspora sigue siendo esencial para continuar siendo judíos”.

- La Cámara de Comercio Paraguaya-Israelí trabaja activamente para impulsar el intercambio comercial entre ambos países. Para avanzar con mayor fuerza, sería de gran valor contar con un agregado comercial que acompañe la promoción de productos y nuevas oportunidades. ¿Qué posibilidad hay de cumplir con este pedido?

- "Lamentablemente estamos limitados. En primer lugar, nuevamente debo derivar esto a otro ministerio. El ministerio responsable del agregado comercial es el Ministerio de Economía. Y, por supuesto, también tienen recursos limitados. Pero voy a encontrar una solución que cubra mejor a Paraguay. No puedo prometer un agregado comercial en Asunción, pero tengo una idea para resolverlo. Haremos todo lo posible para aprovechar el potencial, incluso en lo relativo a recursos humanos".