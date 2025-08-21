Horror: una mujer se suicidó tras asesinar a su esposo y a dos de sus tres hijos

La tragedia ocurrió en New Hampshire, Estados Unidos. Solo sobrevivió la hija menor de tres años, mientras la policía investiga los motivos del crimen.

Un siniestro caso se vivió en Estados Unidos en los últimos días, después de que en la localidad de Madbury, ubicada en el estado de New Hampshire, una mujer asesinara a su esposo que sufría cáncer terminal, a sus hijos de seis y ocho años, y después se suicidara. La única sobreviviente fue la hija menor, de tres años.

Este horrible hecho, que ocurrió en una localidad estadounidense de menos de 2000 habitantes, fue descubierto por las autoridades locales el lunes por la noche, donde todavía siguen investigando la razón que motivó este aterrador acto.

La enfermedad terminal del esposo De acuerdo con la autopsia que se pudo realizar a la víctima identificada como Ryan Long, el hombre de 48 años sufría de un cáncer cerebral terminal, llamado glioblastoma, y falleció producto de recibir varios disparos por parte de su esposa.

Una mujer se suicidó tras asesinar a su esposo e hijos La casa donde ocurrieron los asesinatos. X Junto a él fallecieron sus hijos Parker y Ryan, de 8 y 6 años respectivamente, que murieron de un disparo en la cabeza. Su madre, Emily, de 34 años, se suicidó después de cometer este atroz hecho. La única sobreviviente fue la hija menor de la pareja, de tres años.

Una de las hipótesis A partir de los posteos que realizaba la mujer, se podía determinar que se encontraba atravesando un momento difícil a partir de la situación que le tocaba vivir junto a su esposo por su enfermedad. Allí comentaba, a su vez, lo difícil que era esto también para sus hijos. En uno de los vídeos que publicó mencionaba: "Mis hijos la están pasando mal”.