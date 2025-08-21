Atentado con camión bomba deja cinco muertos y 36 heridos en una base militar de Cali

Un momento de mucho terror se vivió este jueves en la ciudad de Cali, en Colombia, después de un atentado a partir de la explosión de un camión bomba en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. El ataque dejó cinco víctimas fatales, además de más de 30 heridos.

Según el reporte oficial de la Alcaldía de Cali, la explosión dejó también importantes daños materiales en los comercios cercanos a esta base. El hecho sucedió cerca de las 9:00 a.m. (hora local), cuando un vehículo presuntamente cargado con explosivos fue detonado en las cercanías de la base militar. Algunos videos mostraban a las víctimas en el suelo, así como los vehículos destruidos e infraestructuras afectadas por la explosión. En el lugar se presentó personal de Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos de Cali y la Cruz Roja para atender a los heridos.

A su vez, la Alcaldía de Cali informó que se ofrecerá una recompensa de hasta 400 millones de pesos colombianos (aproximadamente 100.000 dólares) a quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables de este atentado.

Qué dijo el presidente de Colombia El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el ataque fue una "reacción terrorista" del Estado Mayor Central (EMC), una de las principales disidencias de la antigua guerrilla de las FARC. Según el mandatario, este hecho estaría relacionado con una operación ofensiva del Ejército Nacional en el Cañón del Micay, en el vecino departamento del Cauca, donde operan estructuras de ese grupo armado.

Por otro lado, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, indicó que sostuvo comunicación directa con la Policía Metropolitana para implementar medidas de seguridad adicionales. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el Gobierno sostendrá reuniones con autoridades para llevar a cabo un plan destinado a desmantelar las estructuras criminales responsables de este ataque.