La Embajada de Estados Unidos advierte sobre viajes a Venezuela y ofrece millonaria recompensa por Maduro

En un contexto de mucha tensión entre ambos países, el gobierno estadounidense advirtió sobre los viajes a Venezuela y declaró a Maduro jefe de un cartel terrorista.

La Embajada de Estados Unidos vinculó a Maduro a un cartel narco-terrorista.

Mediante una serie de comunicados publicados en la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos, se alertó a la población: "No viajen ni permanezcan en Venezuela debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos y disturbios civiles".

El posteo advirtiendo sobre los viajes a Venezuela. El millonario pedido de captura a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello Junto con esta advertencia sobre los peligros de visitar el país bajo el régimen de Maduro, la Embajada emitió otro comunicado en el que anunció una orden de captura contra Diosdado Cabello y el propio líder del régimen.

En otro de sus mensajes, la Embajada expresó: "Maduro NO es el presidente de Venezuela y su régimen NO es el gobierno legítimo. Maduro es el jefe del Cartel de Los Soles, una organización narco-terrorista que se ha apoderado de un país. Y está acusado formalmente de introducir drogas en los Estados Unidos", desconociendo así la legitimidad de su gobierno.