La Embajada de Estados Unidos advierte sobre viajes a Venezuela y ofrece millonaria recompensa por Maduro
En un contexto de mucha tensión entre ambos países, el gobierno estadounidense advirtió sobre los viajes a Venezuela y declaró a Maduro jefe de un cartel terrorista.
La situación parece haber escalado en las últimas horas entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que la Embajada estadounidense advirtiera a los ciudadanos y a quienes poseen residencia en ese país sobre los peligros de viajar al territorio caribeño. Además, acusó a Nicolás Maduro de ser el jefe del Cartel de Los Soles.
Mediante una serie de comunicados publicados en la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos, se alertó a la población: "No viajen ni permanezcan en Venezuela debido a los graves riesgos de detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos y disturbios civiles".
El millonario pedido de captura a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello
Junto con esta advertencia sobre los peligros de visitar el país bajo el régimen de Maduro, la Embajada emitió otro comunicado en el que anunció una orden de captura contra Diosdado Cabello y el propio líder del régimen.
En otro de sus mensajes, la Embajada expresó: "Maduro NO es el presidente de Venezuela y su régimen NO es el gobierno legítimo. Maduro es el jefe del Cartel de Los Soles, una organización narco-terrorista que se ha apoderado de un país. Y está acusado formalmente de introducir drogas en los Estados Unidos", desconociendo así la legitimidad de su gobierno.
Asimismo, informaron que se incrementó la recompensa ofrecida a cambio de información que conduzca al arresto de ambos, junto a los números y formas de contacto correspondientes. El monto ofrecido por Cabello asciende a 25 millones de dólares, mientras que por Maduro la cifra alcanza los 50 millones de dólares.