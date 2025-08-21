Venezuela: diez países denuncian a Estados Unidos por perseguir a Nicolás Maduro

Los países que integran el ALBA-TCP denuncian la "nefasta persecución" de Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Los diez países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condenaron la "nefasta persecución" de Estados Unidos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusan de narcotraficante, y han rechazado el despliegue de buques de guerra por Washington en aguas del Caribe próximas a Caracas y Bogotá.

En un extenso comunicado, los líderes de estos países ha manifestado su "más firme y absoluto respaldo a" Maduro, ante lo que han denunciado como una "nefasta ofensiva de persecución" de la Casa Blanca, quien ha ofrecido una recompensa de más de 40 millones de euros a cambio de información que facilite la detención del venezolano al vincularlo con los grandes cárteles del narcotráfico.

Así, han considerado que estas son unas "acusaciones infundadas, mitómanas y carentes de sustento legal y utilizadas como instrumentos de hostigamiento mediático y diplomático" y han señalado a Washington por tratar con ello de "deslegitimar gobiernos soberanos".

Estados Unidos ataca la independencia de Venezuela "Estas maniobras no solo constituyen un ataque directo a la independencia de Venezuela, sino también una amenaza contra la estabilidad y la autodeterminación de todos los pueblos de América Latina y el Caribe", han advertido, rechazando el despliegue de buques ordenado por el presidente de Estados Unidios, Donald Trump, a quien han acusado de emprender "políticas ilgales (e) injerencistas".

Donald Trump EFE Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenó el despliegue militar hacia Venezuela. Foto Efe EFE Los diez países han incidido en que este tipo de operaciones militares "disfrazado de operaciones antidrogas" amenaza la paz y la estabilidad regionales y supone una "violación flagrante" del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas, al tiempo que han exigido su "cese inmediato".