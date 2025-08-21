El Cartel de los Soles: la banda narco que Estados Unidos ligó a Nicolás Maduro

El Cartel de los Soles fue calificado como organización terrorista por Estados Unidos, que asegura que mantiene vínculos con el Gobierno de Venezuela.

El Cartel de los Soles, también conocido como Cartel de los Suns, fue declarado organización terrorista por Estados Unidos el 25 de julio de 2025. Washington asegura que el grupo mantiene estrechos vínculos con el Gobierno de Venezuela y apoya a bandas criminales como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.

El nombre Cartel de los Soles surgió en 2004, cuando el periodista y concejal Mauro Marcano acusó al jefe de la Guardia Nacional de Venezuela Alexis Maneiro y a otros oficiales de narcotráfico. Marcano, asesinado en septiembre de ese año, iba a presentar públicamente su denuncia contra lo que llamó "Cartel de los Soles", en alusión a las insignias militares.

El Cartel de los Soles y la "cacería" de Estados Unidos En 2005, un artículo de The Miami Herald citó a un diplomático extranjero en Caracas, quien describió a este cartel como “un considerable grupo de generales del Ejército y la Guardia Nacional” de Venezuela. A lo largo de los años, se ha relacionado al cartel con diferentes figuras del narcotráfico, entre ellas Hermágoras González Polanco, jefe del Cartel de la Guajira en Colombia.

Estados Unidos sostiene que hoy el grupo es liderado por Nicolás Maduro y altos cargos de su gobierno, quienes proveen apoyo material a organizaciones criminales internacionales que amenazan la seguridad en la región.

Al incluir al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas, Estados Unidos anunció que utilizará “todos los recursos disponibles” para frenar lo que considera un sistema de desestabilización en el hemisferio. En ese marco, Washington duplicó la recompensa por Maduro, ofreciendo hasta 50 millones de dólares por información que lleve a su captura.