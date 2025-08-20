Macabro hallazgo en México: encontraron seis cabezas humanas a un costado de la ruta

Un automovilista vio un bulto sospechoso y alertó a las autoridades. Ahora, la Fiscalía de Tlaxcala investiga el hallazgo de restos humanos en México.

Tras la denuncia del automovilista, las autoridades ordenaron desplegar un intenso operativo en la escena del crimen.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala, México, dio a conocer el hallazgo de seis cabezas humanas a un costado de una ruta federal del centro del país norteamericano. Un conductor que transitaba por la zona observó un bulto sospechoso y no tardó en dar aviso a las autoridades.

De acuerdo con los reportes de los medios locales, el descubrimiento ocurrió cerca de las 7 (hora local) de la mañana del martes, en las inmediaciones de la ruta que conecta los estados mexicanos de Puebla y Tlaxcala.

Mirá el video del operativo policial en la ruta de México hallazgo de seis cabezas humanas al costado de una ruta en México. Tras la denuncia del automovilista, las autoridades ordenaron desplegar un intenso operativo en la escena del crimen. X El automovilista observó un costal sospechoso al costado de la carretera y notificó de inmediato a los servicios de emergencia. Enseguida llegaron a la escena del crimen, varios oficiales de la policía municipal, quienes confirmaron que el paquete contenía restos humanos. Posteriormente, se acordonó la zona en espera del arribo del personal forense y de los efectivos de seguridad federales.

Qué dijo la fiscalía sobre el macabro hallazgo La FGJE precisó en un comunicado que “al tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía de Investigación y Peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar, donde iniciaron las primeras indagatorias”. La fiscalía también aclaró que el lugar donde fueron localizadas las extremidades encefálicas corresponde únicamente al hallazgo y no al lugar donde se habría cometido el delito.