Lo que le sugirieron a Cazzu en México sobre demandar a Nodal

Cazzu insiste en que se hará cargo de su hija mientras tenga los recursos para hacerlo. Su deseo es evitar un enfrentamiento legal desgastante.

Cazzu enfrenta un nuevo capítulo en su vida personal y artística, y esta vez el centro de la atención es su hija Inti y la relación con su expareja Christian Nodal. La cantante argentina confesó que ella asume la mayor parte de los gastos de la pequeña y que, hasta ahora, decidió no llevar el conflicto a los tribunales.

Qué le recomendaron a Cazzu en México Durante su reciente visita a México, la trapera reveló que el acuerdo económico con Nodal no es justo. Sin embargo, aseguró que evitó iniciar una demanda en Argentina porque considera que el sistema legal de su país es poco favorable para las mujeres en cuestiones familiares. Explicó que no tiene energía para enfrentar un proceso de ese tipo.

christian-nodal-cazzu-foto-nueva-habitacion-hija-inti-separacion Cazzu y su hija Aun así, Cazzu no está sola. La actriz mexicana Sherlyn salió públicamente a apoyarla y le recomendó iniciar acciones legales en México. Según dijo, las leyes mexicanas ofrecen mayor respaldo a los derechos de los niños y las madres, lo que colocaría a la trapera en una mejor posición en la disputa por el bienestar de Inti.