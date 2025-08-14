Christian Nodal confiesa lo que ocurrió entre su ruptura con Cazzu y su boda con Ángela Aguilar

Las declaraciones de Christian Nodal generan debate entre quienes creen en su versión y quienes piensan que los tiempos no encajan.

Según Christian Nodal, el amor llegó como un rayo al hablar sobre su boda con Ángela Aguilar, ocurrida apenas 21 días después de su separación definitiva de Cazzu. El cantante reveló detalles que, según él, desmontan los rumores de infidelidad.

Christian Nodal habló justo en la previa de Cazzu en México En una entrevista con Adela Micha, el intérprete de “Ya no somos ni seremos” explicó que su ruptura con Cazzu no fue un evento repentino, sino el desenlace de una relación que había tenido múltiples separaciones previas. Aseguró que el 8 de mayo marcaron el final definitivo, y solo seis días después comenzó a salir con Ángela Aguilar, con quien se casó el 29 del mismo mes en Roma.

Embed - Nodal Se Confiesa La polémica se encendió porque, en octubre de 2024, Cazzu dijo en un podcast que sí se sintió lastimada por la forma en que él manejó las cosas, contradiciendo la versión de Ángela, quien afirmó que “a nadie le rompieron el corazón”. Nodal insistió en que jamás buscó dañar a la madre de su hija y que su intención era evitarle más dolor, dejando pasar tiempo antes de hacer pública la relación.

Así fue el casamiento de Christian Nodal y Ángela Aguilar Foto: Archivo. Sin embargo, confesó que no previó enamorarse tan pronto después de la separación, algo que lo llevó a tomar decisiones rápidas y, según sus palabras, honestas. Admitió que, aunque trató de cuidar los sentimientos de Cazzu, entiende que la noticia de su nuevo romance y su boda en tan poco tiempo resultara difícil de asimilar.