Hallazgo: los incendios forestales crecen a causa del cambio climático en un 40%

El cambio climático multiplicó por 40 la probabilidad de que se produjeran las condiciones climáticas extremas que alimentaron los incendios forestales en Portugal y España el pasado mes de agosto.

Asimismo, los incendios registrados en ese periodo en la Península Ibérica fueron un 30 % más intensos que si el mundo no se hubiera calentado, según un estudio de World Weather Attribution (WWA), un grupo de científicos del Imperial College de Londres.

Las conclusiones del estudio se basaron únicamente en un análisis de datos meteorológicos , informa Bloomberg.

"Estos incendios son una señal de lo que está por venir", afirmó Clair Barnes, investigadora del Centro de Política Ambiental del Imperial College y coautora del estudio . "Con cada fracción de grado de calentamiento , las olas de calor extremas y duraderas continuarán intensificándose, lo que aumenta la probabilidad de grandes incendios forestales como los que quemaron vastas áreas de la Península Ibérica", agregó en un comunicado.

Más de un millón de hectáreas (2,5 millones de acres) de tierra se han quemado en toda Europa este verano, y España y Portugal representan aproximadamente dos tercios del total. Casi el 3% de la superficie terrestre de Portugal se ha quemado, mientras que en España, los incendios han arrasado casi cinco veces la media anual. En tan solo una semana, los incendios en España afectaron a más de 175.000 hectáreas.

Una vez cada quince años

Históricamente, los períodos de 10 días de temperaturas extremadamente altas, sequías y vientos extremos ocurren una vez cada cinco siglos. En un mundo en calentamiento global, ahora se espera que ocurran una vez cada 15 años, según la investigación de la WWA.

"Las muertes y los daños son evitables: todos los niveles de gobierno deben colaborar para adaptarse al cambio climático", afirmó Friederike Otto, profesora del Imperial College y coautora del estudio. "Sin embargo, en última instancia, el mundo necesita dejar de quemar petróleo, gas y carbón". Dpa