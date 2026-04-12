Guerra en Medio Oriente: "Sabemos que la tregua es muy frágil y que en cualquier momento se quiebra"

Enrique Rosenburt, rosarino, casado, con tres hijos, hace 22 años que reside en Israel . Es consultor de desarrollo social. Su labor sirve para fundamental para mantener viva la esperanza y la cohesión entre los familiares en momentos de enorme angustia y necesidades que trae la guerra en Medio Oriente .

A lo largo de la conversación, se detiene en el impacto social de la guerra en Israel, el trauma aún presente tras los ataques de octubre de 2023 y las dificultades para retomar una vida cotidiana normal. Finalmente, reflexiona sobre la persistencia del terrorismo, las redes de financiamiento internacional y los desafíos que enfrenta la comunidad global ante un escenario cada vez más complejo.

— Hay gente que lo vende como una victoria y como un éxito de lo que se vino a buscar, pero si realmente queremos ver a nivel de seguridad a largo plazo, es una tregua en la que todos los israelíes nos fuimos a dormir con una sensación de fragilidad, sabiendo que en cualquier momento se puede quebrar.

— El primer ministro Netanyahu dijo que no hay acuerdo con países que sostienen al Hezbolá.

— Exactamente. Netanyahu dijo claramente que el Líbano y, de hecho, Hezbolá, son la gran amenaza.

— ¿Confías en que se puede llegar a un acuerdo?

— Hoy en día no. Lamentablemente, el régimen iraní sigue en pie. Es el mismo régimen que nos quiere eliminar.

— ¿Y el grupo terrorista hutí?

— Son otra marioneta de Irán.

— ¿Cómo ves la postura, por ejemplo, de Qatar?

— Qatar se ha posicionado como un gran mediador. De hecho, en esta última guerra ha estado más de nuestro lado que del lado iraní. Creo que están entendiendo que cometieron un gran error al apoyar durante todos estos años al grupo terrorista Hamás. Creo que son los que mejor pueden salir a largo plazo si se genera un acuerdo con Irán. Hoy en día no se los ve como un enemigo, aunque se los responsabiliza por haber financiado a Hamás y haber albergado a sus líderes durante tanto tiempo.

— Se dice que el enriquecimiento de uranio es una condición base para Irán. ¿Tenés conocimiento de esto?

— Irán ya tiene suficiente uranio enriquecido para armar bombas nucleares. Ese uranio tiene que ser entregado a una administración que realmente elimine el peligro en Medio Oriente y debe comprometerse a un programa nuclear fiscalizado, que es lo que no estaba ocurriendo.

— ¿Cómo anda tu trabajo de asistencia hacia aquellos afectados por la guerra?

— En Israel hay gente que todavía vive el trauma del 7 de octubre de 2023. Ese es otro capítulo de la guerra que retrasa la rehabilitación a nivel social.

— ¿Qué pasa con el Estrecho de Ormuz?

— Sigue en manos de Irán. Permanece cerrado y se ha demostrado cómo Irán todavía influye en el mundo en relación con el petróleo. No puedo entender que, a esta altura, se siga dependiendo de un solo estrecho para proveer energía a todo el mundo.

— ¿Crees que Irán está recibiendo ayuda, por ejemplo, de la nueva administración de Venezuela?

— Venezuela no lo pondría en la misma escala. Me preocupan más China y Rusia, porque Irán apunta a lo grande. Se demostró que Venezuela cayó fácil, que se están reorganizando, y que hoy en día Estados Unidos tiene más control. Trump se dio cuenta de que Irán no es Venezuela, por lo que le va a llevar más tiempo y más recursos dominar todo lo relacionado con el petróleo en Irán.

— ¿Hay algún comentario en Israel sobre la presencia de Hezbolá en la Triple Frontera?

— En Israel, la Triple Frontera es un tema conocido y antiguo. Ya se sabe la relación con los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994. También se conoce su vínculo con el financiamiento del terrorismo en Medio Oriente. Lamentablemente, es algo que siempre va a estar presente. Existe la conciencia de que, mientras el terrorismo siga siendo financiado y ese dinero circule por vías ilegales, seguirá siendo fuerte y representará un peligro no solo en Medio Oriente, sino también en gran parte del mundo, incluida la Argentina.

— ¿Cómo es el día a día en Israel?

— Cada día nos levantamos y vemos qué se puede hacer y qué no.

— ¿Da ganas de irse de Israel?

— No. Se abrieron los aeropuertos y la mayoría no se fue. La mayoría se queda con ganas de tener tranquilidad y volver a una vida normal como la que teníamos hasta el 6 de octubre de 2023.