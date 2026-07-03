"Gasté US$6.000 en un viaje para ver el Mundial y me dejaron tirado en la puerta del estadio"

Cuando Sergio Enrique Alvarado Montalvo pagó US$1.700 en StubHub para sorprender a su padre con entradas para el Mundial, imaginaba un Día del Padre inolvidable viendo jugar a Lionel Messi.

Sin embargo, tras hacer viajar a sus padres desde México hasta Dallas para el partido entre Argentina y Austria del pasado 22 de junio, gastando casi US$6.000 en vuelos y hoteles, la familia se quedó a las puertas del estadio.

Apenas un día antes de que tuvieran previsto viajar a Dallas, StubHub notificó de forma abrupta a Montalvo que el vendedor no podía entregar las entradas y se negó a ofrecerle reemplazos comparables al haberse disparado los precios.

Aun así, acudieron al estadio con la esperanza de conseguir sus boletos. Montalvo estuvo hablando por teléfono con StubHub hasta una hora antes del inicio del partido.

"Me sentía muy triste, frustrado y lleno de rabia e ira", declaró a la BBC este hombre de 45 años.

"Fue una mezcla de sentimientos difícil de explicar", agregó.

La pesadilla de Montalvo forma parte de lo que los expertos del sector califican como uno de los mayores fiascos en venta de entradas de la historia.

Mientras el Mundial 2026 se disputa en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, muchos aficionados están viendo cómo se arruinan sus planes soñados por cancelaciones de última hora en los mercados de reventa.

Esto se atribuye principalmente a una práctica del sector conocida como "venta especulativa de entradas", en la que vendedores no verificados ponen a la venta entradas que aún no poseen con la esperanza de conseguirlas más baratas antes del evento.

Cuando los precios de las entradas se disparan, estos vendedores simplemente se retiran de la transacción para revenderlas y obtener mayores ganancias, dejando a compradores como Montalvo con las manos vacías y con un reembolso que no cubre sus costosos gastos de viaje.

"Mi hijo estaba destrozado"

Eben Pingree, de 44 años y residente en Boston, vivió una situación idéntica después de que su esposa, Caitlin, pagara US$2.800 en StubHub por entradas para el partido entre Escocia y Haití con el fin de sorprender a su hijo Cole, de 11 años.

Habían organizado un viaje junto a otro padre y su hijo, pero las entradas desaparecieron el mismo día del partido.

Eben Pingree Eben Pingree y su hijo Cole a las afueras del estadio de Boston.

"Básicamente tuvieron que dejarnos allí, y mi hijo quedó destrozado", declaró Pingree a la BBC.

Volviendo a Dallas, Montalvo y su familia pasaron la noche del partido en una fiesta para aficionados en lugar de verlo desde las gradas.

"Fue un fin de semana muy triste... por dentro y por fuera... aunque disfrutamos del tiempo juntos", añadió Montalvo.

Otros dos aficionados presentaron el martes una demanda contra StubHub con la intención de que se tramite como demanda colectiva, acusando a la plataforma de reventa de no entregar las entradas que habían pagado.

La demanda fue interpuesta por Julie Reeker Moghal y Reuben Renteria, quienes afirmaron en el documento judicial que actuaban en nombre propio y en el de todas las demás personas que se encontraran en una situación similar.

Ambos afirmaron haber pagado a StubHub al menos US$1.900 cada uno por entradas para la Copa del Mundo que nunca recibieron.

"Se engañó a los aficionados, que compraron entradas para la Copa del Mundo por grandes sumas de dinero solo para sufrir enormes pérdidas económicas", señalaba la demanda.

Esto marcó un "nuevo mínimo" para un sector plagado de "problemas relacionados con la protección del consumidor", según el documento presentado.

StubHub declinó hacer comentarios sobre el caso.

La FIFA no respondió directamente sobre la demanda cuando fue contactada por la BBC.

Acusaciones mutuas

La magnitud de la crisis ha desencadenado un cruce de acusaciones entre las empresas implicadas.

Todas las entradas para la Copa del Mundo están disponibles solo a través del sitio web o la aplicación de la FIFA —el organismo organizador del torneo—, por lo que cualquier entrada adquirida en plataformas de reventa como StubHub debe transferirse a través de la propia plataforma o aplicación de la FIFA.

Getty Images La FIFA publicita su plataforma de entradas en los estadios.

StubHub ha responsabilizado a la FIFA, alegando que su nueva aplicación de entradas, lanzada justo antes del torneo, sufrió "problemas significativos que han afectado a las transferencias en todas las plataformas de reventa".

La FIFA respondió afirmando que su plataforma oficial es el único canal de venta garantizado y que no puede responder por las entradas compradas a través de terceros.

El organismo rector aseguró que "rechaza cualquier insinuación" de que los problemas técnicos que afectan a los mercados secundarios sean culpa de su propio sistema.

Añadió que su plataforma de venta de entradas funciona "con fiabilidad" y señaló que más de cinco millones de personas han asistido a los partidos hasta la fecha.

Los revendedores, también afectados

Algunos revendedores de entradas también están sufriendo las consecuencias.

Un vendedor de Austin declaró a la BBC que perdió US$2.600 tras poner a la venta en StubHub un boleto que había comprado legalmente en el mercado oficial de la FIFA.

Aunque vendió la entrada por US$1.200 y la envió a la dirección de correo generada automáticamente por la plataforma, StubHub canceló la venta por "incumplimiento", retuvo el pago y le impuso una penalización de US$1.400.

Para el consumidor medio, enfrentarse a una gran corporación puede parecer una batalla cuesta arriba imposible de ganar.

Bradford Clements, un abogado que actualmente representa a clientes con reclamaciones por valor de más de US$2,4 millones contra StubHub —la mayoría de ellas no relacionadas con la Copa del Mundo—, señala que el complejo proceso de resolución de disputas de la empresa suele llevar a muchos aficionados a desistir por completo de intentar obtener una solución.

"La estrategia de StubHub consiste en intimidarte, darte largas y denegarte la reclamación", declaró Clements a la BBC, mencionando además notificaciones legales enviadas por correo a la empresa que fueron devueltas.

StubHub declinó hacer comentarios sobre las acusaciones de Clements.

Getty Images Los precios de las entradas y la reventa se han convertido en uno de los focos de polémica del Mundial 2026.

No está claro cuántas personas han tenido problemas con entradas compradas en StubHub o en otros sitios de reventa.

Cientos de aficionados han expresado sus quejas en internet, mientras que un informe sugiere que a miles de personas se les han cancelado sus entradas.

Un portavoz de StubHub afirmó que la empresa está aumentando su capacidad para conseguir entradas de sustitución para los clientes afectados y que todos los pedidos están respaldados por su garantía "FanProtect".

Esto significa que, si los clientes no obtienen las entradas que compraron —o unas de sustitución comparables o mejores—, recibirán un reembolso.

Sin embargo, la letra pequeña tiene poca importancia para los aficionados que han perdido miles de dólares en gastos de viaje no reembolsables.

A medida que la Copa del Mundo entra en sus fases decisivas, los organismos de control del sector advierten de que la crisis de cancelaciones podría agravarse, dejando a más familias privadas de acceso a los estadios y de una experiencia que debía durar toda la vida.

Con información adicional de Osmond Chia.

BBC

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FUENTE: BBC