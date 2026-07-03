Luka Modric, la resistencia croata que un día fue ovacionado por la hinchada argentina

Aún en la derrota, la figura del mediocampista sobresale por nombre, trayectoria y un talento intacto. El recuerdo inolvidable con los nuestros.

Aún en el dolor de la derrota y su despedida de la selección, Luka Modric logró destacarse por sobre el resto. Una vez más.

Este 2 de julio de 2026 no será un día más en la historia moderna del fútbol. Luka Modric, uno de los jugadores más distinguidos del deporte más popular del mundo, le puso el moño a una carrera que lo tuvo en la élite durante dos décadas. Y aún en la derrota, logró destacarse por sobre el resto.

Porque aún con una España superlativa, con figuras de la talla de Oyarzabal o Yamal, o una Portugal luchadora con Cristiano como bandera y Diogo Costa como sostén, el mejor del día 31 día del Mundial 2026 fue el mediocampista y capitán de Croacia.

Ivan Perisic marcó el 1-0 de Croacia. Video: DSports Desde su nombre, su estampa y su sello, Modric logró lo que muy pocos consiguen: destacarse aún en la derrota, brillar aún en la oscuridad, y dejar una huella imborrable para los futboleros del mundo. Como en aquel inolvidable Argentina 3 Croacia 0 de Qatar 2022, con toda la hinchada albiceleste aplaudiéndolo de pie.

Luka Modric, un director de orquesta Con 40 años en el lomo, una infancia marcada por la Guerra de los Balcanes y una carrera extraordinaria, el Maradona croata le puso fin a su paso por la selección y muy probablemente anuncie en breve su retiro absoluto de la actividad profesional.

De pequeño huyó de la guerra y el fútbol le salvó la vida. Con un despliegue único, un toque distinguido y un cerebro adelantado al resto, Modric dejó su sello en cada club en donde jugó.