Luka Modric, la resistencia croata que un día fue ovacionado por la hinchada argentina
Aún en la derrota, la figura del mediocampista sobresale por nombre, trayectoria y un talento intacto. El recuerdo inolvidable con los nuestros.
Este 2 de julio de 2026 no será un día más en la historia moderna del fútbol. Luka Modric, uno de los jugadores más distinguidos del deporte más popular del mundo, le puso el moño a una carrera que lo tuvo en la élite durante dos décadas. Y aún en la derrota, logró destacarse por sobre el resto.
Porque aún con una España superlativa, con figuras de la talla de Oyarzabal o Yamal, o una Portugal luchadora con Cristiano como bandera y Diogo Costa como sostén, el mejor del día 31 día del Mundial 2026 fue el mediocampista y capitán de Croacia.
Desde su nombre, su estampa y su sello, Modric logró lo que muy pocos consiguen: destacarse aún en la derrota, brillar aún en la oscuridad, y dejar una huella imborrable para los futboleros del mundo. Como en aquel inolvidable Argentina 3 Croacia 0 de Qatar 2022, con toda la hinchada albiceleste aplaudiéndolo de pie.
Luka Modric, un director de orquesta
Con 40 años en el lomo, una infancia marcada por la Guerra de los Balcanes y una carrera extraordinaria, el Maradona croata le puso fin a su paso por la selección y muy probablemente anuncie en breve su retiro absoluto de la actividad profesional.
Con un despliegue único, un toque distinguido y un cerebro adelantado al resto, Modric dejó su sello en cada club en donde jugó.
Comenzó en el Zrinsksi Mostar de Bosnia, siguió en el Inter Zapresic y el Dinamo Zagreb de Croacia, luego pasó al Tottenham de Inglaterra para después gestar una historia imborrable en el Real Madrid, en donde jugó 13 años y marcó una parte de la historia. Hoy, el Milan lo abraza en la parte final de su carrera.
Con su país debutó ante Argentina, en un amistoso en 2006, en donde comenzaría una relación que duró hasta estos días. Disputó 5 mundiales, 5 Eurocopas y ganó infinidad de títulos personales. Una bandera, un referente, un símbolo.
El día que la hinchada argentina lo ovacionó
Dentro de todas las anécdotas y vivencias de su carrera, seguramente lo que le pasó en el Mundial de Qatar 2022 estará entre las que más recordará.
Durante el partido de semifinales ante la selección argentina, Modric fue ovacionado de pie por toda la parcialidad albiceleste cuando fue reemplazado a poco para el final del encuentro que ganaría el equipo de Scaloni por 3 a 0. Días después, en una entrevista, destacó ese momento como único.
El mejor del día. Aún en la derrota.