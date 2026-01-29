Ganó la lotería a los 80 años y se dedicó a crear un imperio criminal de narcotráfico

Muchos, al ganar la lotería , eligen retirarse y disfrutar el dinero, pero en el Reino Unido un hombre de 80 años sorprendió por la decisión que tomó. Lejos de una jubilación tranquila, terminó liderando una red de narcotráfico y fue condenado a 16 años de prisión.

Según recogen este jueves los medios británicos, John Eric Spiby —de 80 años— ganó 2,4 millones de libras (2,77 millones de euros) en la lotería y ahora fue sentenciado por encabezar una banda de crimen organizado. La Justicia lo responsabilizó por liderar una estructura que "inundó" la región de Mánchester, en el noroeste de Inglaterra, con barbitúricos valuados en hasta 288 millones de libras (332 millones de euros).

De acuerdo con la investigación, Spiby, su hijo y otros dos individuos formaban parte de una organización que fabricaba pastillas de etizolam camufladas como diazepam (Valium) y que las traficó entre 2020 y 2022. Los cuatro comparecieron esta semana ante un tribunal de Bolton, acusados también de poseer y traficar con armas de fuego.

Durante la sentencia, el juez se refirió al premio obtenido en 2010 y remarcó que, pese a haber ganado la lotería, el acusado mantuvo una actividad criminal. "A pesar de haber ganado la lotería, usted continuó llevando una vida delictiva más allá de lo que normalmente habrían sido sus años de jubilación", le dijo .

En el juicio, la fiscalía sostuvo que el anciano compró "maquinaria" valuada en miles de libras y puso a disposición del grupo instalaciones adaptadas para fabricar barbitúricos a "escala industrial", lo que habría permitido ampliar la producción y la distribución en la zona.

La Justicia recordó que había ganado la lotería en 2010 al evaluar su conducta posterior.

Como parte de las pruebas, la acusación presentó conversaciones de texto entre los miembros de la banda. En una de ellas, Spiby se jactaba de los beneficios obtenidos: "Elon (Musk) y Jeff (Bezos), andaros con ojo".

El magistrado aludió en varias oportunidades a la magnitud del caso y describió la operación como "la mayor producción de drogas de esta naturaleza que la policía ha descubierto jamás". Según las fuerzas del orden, la banda podría haber distribuido millones de pastillas durante el periodo investigado, vendidas a un precio de 65 peniques (75 céntimos de euro) cada una.

Con ese esquema, estimaron que el grupo habría generado ingresos de entre 56 y 288 millones de libras esterlinas (hasta 332 millones de euros). Así, lo que empezó como un golpe de suerte con la lotería terminó, según la Justicia, convertido en la base de una organización criminal a gran escala.