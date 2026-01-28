"Terremotos de hielo" en Estados Unidos: el fenómeno que causó ruidos y vibraciones por el frío extremo
Las bajas temperaturas provocaron los llamados “terremotos de hielo” en distintas regiones del centro y este de Estados Unidos, generando breves temblores.
El frío intenso y las tormentas de nieve que se están azotando a Estados Unidos habrían generado los llamados “terremotos de hielo” o criosismos, un fenómeno que sorprendió a varias localidades del centro y el este del país con fuertes ruidos y vibraciones.
Estas bajas temperaturas que afectan amplias zonas de Estados Unidos en los últimos días no solo dejaron montañas de nieve y frío extremo. En varias regiones, los habitantes escucharon estruendos similares a explosiones y percibieron breves temblores, una experiencia que muchos describieron como un “mini terremoto”, según informaron medios locales.
El fenómeno tiene una explicación meteorológica: se trata de “terremotos de hielo”, también conocidos como criosismos. Estos eventos ocurren cuando el suelo congelado se agrieta de forma repentina debido a descensos bruscos de temperatura, liberando energía en forma de vibraciones y ruidos intensos.
Dónde se reportaron los criosismos
Durante la noche del lunes, zonas que se extienden desde el norte de Tennessee hasta el centro de Kentucky registraron fuertes estruendos y temblores breves. Los reportes surgieron luego de una tormenta invernal que avanzó por el país y que ya dejó más de 30 víctimas fatales.
De acuerdo con especialistas meteorológicos, este tipo de eventos suele presentarse en regiones del interior, especialmente durante olas de frío intenso posteriores a lluvias o precipitaciones.
Cómo se producen los terremotos de hielo
Según explicaciones meteorológicas, los criosismos se desarrollan bajo una secuencia específica de condiciones:
- El suelo se satura previamente por lluvias o lluvia gélida.
- El agua logra filtrarse en capas de tierra que aún no están congeladas.
- Se produce una caída rápida de la temperatura.
- La humedad atrapada se congela y se expande de manera abrupta.