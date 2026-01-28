"Terremotos de hielo" en Estados Unidos: el fenómeno que causó ruidos y vibraciones por el frío extremo

Las bajas temperaturas provocaron los llamados “terremotos de hielo” en distintas regiones del centro y este de Estados Unidos, generando breves temblores.

Estados Unidos enfrenta una ola polar que habría generado "terremotos de nieve".

El frío intenso y las tormentas de nieve que se están azotando a Estados Unidos habrían generado los llamados “terremotos de hielo” o criosismos, un fenómeno que sorprendió a varias localidades del centro y el este del país con fuertes ruidos y vibraciones.

Estas bajas temperaturas que afectan amplias zonas de Estados Unidos en los últimos días no solo dejaron montañas de nieve y frío extremo. En varias regiones, los habitantes escucharon estruendos similares a explosiones y percibieron breves temblores, una experiencia que muchos describieron como un “mini terremoto”, según informaron medios locales.

El fenómeno tiene una explicación meteorológica: se trata de “terremotos de hielo”, también conocidos como criosismos. Estos eventos ocurren cuando el suelo congelado se agrieta de forma repentina debido a descensos bruscos de temperatura, liberando energía en forma de vibraciones y ruidos intensos.

ESTADOS UNIDOS Las temperaturas extremas habrían generado criosismos en algunas regiones del país. EFE Dónde se reportaron los criosismos Durante la noche del lunes, zonas que se extienden desde el norte de Tennessee hasta el centro de Kentucky registraron fuertes estruendos y temblores breves. Los reportes surgieron luego de una tormenta invernal que avanzó por el país y que ya dejó más de 30 víctimas fatales.

De acuerdo con especialistas meteorológicos, este tipo de eventos suele presentarse en regiones del interior, especialmente durante olas de frío intenso posteriores a lluvias o precipitaciones.