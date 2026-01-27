Tormenta invernal en Estados Unidos: al menos 35 muertos, frío extremo y cientos de miles sin electricidad

Al menos 35 personas murieron como consecuencia de una intensa tormenta invernal que afectó a gran parte de Estados Unidos desde el fin de semana y se intensificó el lunes, provocando nevadas récord, acumulación de hielo, cortes masivos de energía y serias interrupciones en el transporte.

Trágica y severa tormenta invernal En varias regiones, la acumulación de nieve superó los 30 centímetros y alcanzó hasta 50 centímetros al norte de Pittsburgh, donde además se registraron sensaciones térmicas de hasta –31 °C. El organismo advirtió que el frío extremo persistirá durante los próximos días debido al ingreso de una nueva masa de aire ártico y no descartó la llegada de otra tormenta invernal en la costa este durante el próximo fin de semana.

ESTADOS UNIDOS EFE Las consecuencias fueron especialmente severas en el sur del país. Más de 690.000 personas permanecieron sin suministro eléctrico el lunes por la tarde, según datos de poweroutage.com. El hielo acumulado provocó la caída de árboles y tendidos eléctricos, dejando aisladas amplias zonas del norte de Misisipi y sectores de Tennessee. En Misisipi, las autoridades calificaron el evento como la peor tormenta de hielo desde 1994 y habilitaron refugios de emergencia con mantas, agua potable y generadores eléctricos.

El temporal también generó un fuerte impacto en el transporte aéreo y terrestre. Más de 8.000 vuelos fueron cancelados y 11.000 demorados el lunes en todo el país, según flightaware.com. Además, se registraron cierres de rutas, suspensión de clases y severas complicaciones en el tránsito.

Nevada histórica en Nueva York ESTADOS UNIDOS EFE En el noreste, Nueva York vivió su jornada más nevada en años, con acumulaciones que oscilaron entre 20 y 38 centímetros, afectando la movilidad urbana y los servicios públicos.