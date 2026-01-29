Guerra inesperada entre Mercado Libre y Temu: denuncias, reclamos al Gobierno y la intervención de la Justicia

Se desató una fuerte disputa en el sector del comercio electrónico en la Argentina tras la denuncia presentada por Mercado Libre contra la plataforma china Temu , a la que acusa de incurrir en prácticas de competencia desleal y publicidad engañosa, en violación a la normativa local de lealtad comercial.

El gigante del ecommerce fundado por Marcos Galperin recurrió al Estado para solicitar medidas frente al avance acelerado de Temu en el mercado argentino. Según la presentación, la plataforma asiática promocionaría precios y condiciones poco claras, con descuentos inflados, promociones engañosas y eventuales costos ocultos que podrían inducir a error a los consumidores.

Como respuesta a la denuncia, la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, dependiente del Ministerio de Economía , dictó una medida preventiva que ordena a Temu suspender toda publicidad digital y promociones consideradas engañosas, mientras se analiza el fondo de la cuestión.

Frente a esta resolución, Temu acudió a la Justicia y presentó recursos administrativos y judiciales para frenar la medida y continuar con sus campañas publicitarias. En ese marco, la Justicia consideró que se trata de un caso urgente y resolvió remitir el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que deberá definir la competencia del tribunal y los próximos pasos de la investigación.

El conflicto se da en un contexto de fuerte expansión de plataformas asiáticas en la región, que utilizan estrategias comerciales agresivas basadas en promociones permanentes y una intensa inversión en publicidad digital, un esquema que también aplican empresas como Shein y Alibaba para captar y retener consumidores.

El reclamo de Mercado Libre al Gobierno de Javier Milei

En paralelo, el presidente de Mercado Libre Argentina, Juan Martín de la Serna, elevó un reclamo al presidente Javier Milei y al Gobierno nacional para que se establezca un marco regulatorio más estricto e igualitario para todas las plataformas que compiten en el mercado local.

“Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”, sostuvo el ejecutivo.

De la Serna, además, advirtió que el ingreso masivo de productos de bajo costo provenientes de China podría impactar negativamente en las pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 90% del volumen de ventas dentro de Mercado Libre, y que son un actor clave del ecosistema comercial argentino.

Mientras tanto, la disputa entre Mercado Libre y Temu continúa abierta y con final incierto, a la espera de definiciones judiciales y de eventuales decisiones regulatorias que podrían marcar un precedente para el futuro del comercio electrónico en el país.