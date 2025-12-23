Francia sale a confrontar a Donald Trump por su intención de tomar Groenlandia

Francia le dice al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que Groenlandia es "territorio europeo", tras la intención del norteamericano de tomarlo.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, reafirmó que Groenlandia es "territorio europeo" y que "pertenece a los groenlandeses" después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya anunciado el nombramiento de un enviado especial para la isla, que forma parte de Dinamarca y que, según el magnate neoyorquino, es "necesaria" para la "seguridad nacional" de Estados Unidos.

Así ha respondido el ministro francés a las palabras del gobernador de Luisiana y recién nombrado enviado especial para este puesto, Jeff Landry, que ha asegurado que es un "honor" ocupar el cargo para "lograr que Groenlandia pase a formar parte de Estados Unidos".

Con estas palabras, el político estadounidense ha criticado la postura de Landry y Trump a pesar de que el primer ministro de Groenladia, Jens Frederik Nielsen, ha mostrado calma y ha asegurado que esta decisión "no es una fuente de preocupación" para él.

"No es así como se debe hablar de Groenlandia" El propio Nielsen ha dicho este mismo martes sentirse "triste" por la situación provocada por la Administración Trump. "El presidente estadounidense ha vuelto a expresar esta noche su deseo de apoderarse de Groenlandia. Con palabras como estas hace que nos reduzcamos únicamente a una cuestión de seguridad y poder, y no es así como se debe hablar de Groenlandia", ha aseverado.

"Somos un pueblo con una larga historia, una cultura fuerte y una democracia vibrante. Somos un país con responsabilidad por nuestro propio territorio y por nuestro propio futuro. Nuestra integridad territorial y nuestro derecho a la libre determinación están arraigados en el Derecho Internacional y no pueden simplemente ser ignorados.