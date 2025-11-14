Estados Unidos difundió las primeras imágenes del poderoso portaaviones que se sumó a las operaciones en el Caribe

Se trata del USS Gerald R. Ford, el mayor barco de guerra del mundo. Es parte de las operaciones contra el narcotráfico en la región.

En medio de la escalada de sus operaciones contra el narcotráfico en la región y de la tensión con el gobierno de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos difundió las primeras imágenes del imponente portaaviones USS Gerald R. Ford, el mayor barco de guerra del mundo, en el Caribe.

Video: así es el poderoso USS Gerald R. Ford Así es el poderoso USS Gerald R. Ford A su vez, difundieron fotos del conjunto de barcos que, además del buque, incluye al USS Winston S. Churchill, el USS Mahan, el USS Bainbridge y múltiples aviones F/A-18E/F Super Hornet asignados a Escuadrones de Caza y Ataque desplegados bajo el ala del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

Dicha maniobra, forma parte de la “Operación Lanza del Sur”, la nueva fase de la ofensiva militar de Estados Unidos contra el narcotráfico. “Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que matan a nuestra gente”, expresó el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a través de sus redes sociales.

Así es el poderoso portaaviones El USS Gerald R. Ford es el primero de una nueva generación de portaaviones de propulsión nuclear que reemplazará a la veterana clase Nimitz, en servicio desde la década de 1970. Su construcción demandó más de 13.000 millones de dólares y fue desarrollada por la división Newport News Shipbuilding, del grupo Huntington Ingalls Industries.

Con un desplazamiento de más de 100.000 toneladas y una eslora de 333 metros, se trata del buque de guerra más grande y tecnológicamente sofisticado que Estados Unidos haya construido. A bordo viajan unas 4.600 personas, casi un 20 % menos que en los modelos anteriores, gracias a sus sistemas automatizados y de eficiencia energética.