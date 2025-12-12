Presenta:

Estados Unidos: cientos de personas en cuarentena por brote de sarampión en Carolina del Sur

Según indicaron las autoridades, la falta de vacunación estaría causando el aumento de casos de sarampión.

En total, hay 111 casos registrados en Carolina del Sur.

En las últimas horas, se reportaron más de 250 personas en cuarentena debido a un brote de sarampión que se desarrolló durante el fin de semana en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Según indicaron las autoridades, se habían registrado 27 nuevos casos este martes, lo que elevó el total de casos reportados en la región del norte del estado a 111.

Asimismo, se supo que la mayoría de los nuevos casos están relacionados con una iglesia en el condado de Spartanburg, en el noroeste de Carolina del Sur.

La falta de vacunación estaría causando el aumento de casos de sarampión

El brote de sarampión en Carolina del Sur se está "acelerando" a raíz de los viajes por el Día de Acción de Gracias y de la falta de vacunaciones, advirtió el miércoles la epidemióloga estatal Linda Bell. "Este es un importante incremento en nuestros casos en un breve período", dijo.

Más de 250 personas están en cuarentena.

La vasta mayoría de casos reportados corresponde a niños no vacunados. La agencia Xinhua confirmó que de los 111 casos, 105 fueron de personas no vacunadas y uno de alguien vacunado. Otros tres recibieron una vacunación parcial.

