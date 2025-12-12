Un avión F-18 de EE.UU. cruzó por primera vez el espacio aéreo venezolano y encendió alertas militares.

Un caza F-18 de la Marina de los Estados Unidos cruzó por primera vez el espacio aéreo de Venezuela , en un hecho inédito que generó fuerte inquietud en ámbitos militares y diplomáticos de la región. El episodio ocurrió en las últimas horas y fue detectado por plataformas especializadas en rastreo aéreo.

Según trascendió, la aeronave voló con el transponder apagado, una maniobra poco habitual que refuerza el carácter sensible del sobrevuelo. El hecho se conoció casi en simultáneo con un movimiento relevante dentro del Comando Sur de Estados Unidos, lo que elevó aún más el nivel de especulación.

El transponder es un dispositivo electrónico que permite identificar a una aeronave en los radares civiles y militares, informando datos como su posición, altitud y código de vuelo. Cuando está encendido, el avión puede ser monitoreado en tiempo real por sistemas de control aéreo.

Que un F-18 haya volado con el transponder apagado implica una operación deliberada de bajo perfil, generalmente asociada a misiones militares sensibles, de reconocimiento o prueba de respuesta defensiva. En términos estratégicos, sugiere una acción planificada para evitar detección temprana o para medir capacidades de radar y defensa aérea.

Fuentes calificadas revelaron que este mismo día se produjo un cambio relevante en el Southcom (United States Southern Command), el comando militar estadounidense responsable de las operaciones en América Latina y el Caribe. El Southcom tiene a su cargo la planificación estratégica, cooperación militar y monitoreo de amenazas en la región.

Un recambio o reconfiguración en su conducción o esquema operativo, combinado con este tipo de incursiones aéreas, suele interpretarse como una señal de endurecimiento del enfoque estratégico hacia determinados países, entre ellos Venezuela.

El antecedente inmediato: incursión cerca de La Orchila

Como antecedente cercano, aunque considerado secundario frente a lo ocurrido ahora, durante la tarde se reportó que dos cazas F-18 Super Hornet ingresaron brevemente en el espacio aéreo venezolano cerca de la Isla La Orchila. La información fue confirmada por varios portales de seguimiento aeronáutico.

Sin título

El sobrevuelo se extendió durante varios minutos sobre una zona donde se presume la existencia de una base militar estratégica del gobierno de Nicolás Maduro. Si bien no hubo pronunciamientos oficiales inmediatos, la sucesión de episodios refuerza la tensión militar latente y abre interrogantes sobre los próximos pasos de Washington en la región.