El desgarrador testimonio del nene ucraniano que vio morir a su mamá en un ataque ruso y emocionó a la traductora

El Parlamento Europeo quedó en silencio cuando Roman Oleksiv , un nene ucraniano de apenas 11 años, empezó a contar la noche que cambió su vida para siempre. Su historia, marcada por el horror de un ataque ruso en Vinnytsia , conmovió tanto al auditorio que incluso la intérprete que traducía sus palabras se quebró y debió ser reemplazada .

Roman relató que tenía siete años cuando acompañó a su mamá, Halyna Halina , al hospital de su ciudad. Lo que debía ser una visita rutinaria terminó en tragedia: tres misiles impactaron contra el edificio, provocando la muerte de 24 personas. Entre ellas estaba su madre. Más de doscientas personas resultaron heridas.

“ Fue la última vez que pude despedirme ”, dijo con la voz temblorosa. La frase dejó sin aliento a todos los presentes y desbordó de emoción a la intérprete, que no logró continuar el trabajo. En su declaración, Roman recordó haber visto a su mamá atrapada entre los restos del edificio y alcanzarla para acariciarle el cabello por última vez.

El niño, que permaneció más de 100 días en coma , contó que sobrevivió gracias a que logró arrastrarse hasta un sector menos afectado. Las heridas fueron devastadoras: quemaduras en casi la mitad del cuerpo , muchas de ellas profundas; fracturas; lesiones por esquirlas ; y un largo proceso médico que le demandó 35 cirugías .

Tras ser estabilizado en Lviv, fue trasladado a un centro especializado en Dresde, Alemania , donde pasó un año completo entre operaciones y rehabilitación. Cuando despertó del coma, tenía yeso en brazos, piernas y cabeza, y había perdido casi todo el cabello.

Con el tiempo, Roman pudo regresar a Ucrania para vivir nuevamente con su papá, Yaroslav, quien siempre creyó que las secuelas serían permanentes. “No sabíamos si iba a volver a caminar o mover sus manos, pero logró hacerlo. Incluso volvimos a bailar y a tocar música”, contó emocionado.

El baile y la música se transformaron en una herramienta esencial para su recuperación. Practicar acordeón fortaleció su motricidad fina y las coreografías le devolvieron equilibrio y confianza. En 2024, Roman ganó un concurso internacional de acordeón, un logro impensado para los médicos que lo atendieron tras el bombardeo.

Símbolo de resistencia

El niño también se convirtió en un símbolo de resistencia. En 2023 tuvo la oportunidad de saludar al papa Francisco, y desde entonces participa en actividades para defender los derechos de los menores afectados por la guerra.

“Cuando estamos unidos, somos fuertes. Nunca debemos rendirnos”, expresó al cerrar su presentación, arrancando aplausos y lágrimas en el recinto.

Su proceso de recuperación quedó documentado en “Romchyk”, un trabajo audiovisual realizado por estudiantes de la Universidad de Goldsmiths, en Londres, que sigue su historia de resiliencia y su sueño de convertirse en bailarín de salón.