Alerta epidemiológica en Argentina por el ingreso de cuatro casos de sarampión

El Ministerio de Salud de la Nación activó una alerta epidemiológica para advertir a las autoridades provinciales y a la población sobre el ingreso al país de cuatro casos de sarampión correspondientes a una familia no vacunada que viajaba desde Bolivia rumbo a Uruguay . La medida busca facilitar la identificación de contactos estrechos, realizar el seguimiento correspondiente y bloquear posibles cadenas de contagio.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) , los casos corresponden a tres adultos de 21, 39 y 46 años y un niño de 11 , quienes no tenían antecedentes de vacunación. Todos habían participado en actividades sociales en las localidades bolivianas de San Pedro de Pinal y San Julián , donde estuvieron en contacto con personas con síntomas compatibles con sarampión.

La familia ingresó a Argentina el 14 de noviembre a través del paso fronterizo Yacuiba (Bolivia) – Salvador Mazza (Salta) , y permaneció en territorio nacional hasta el día 16 , cuando continuó su viaje hacia su lugar de residencia en San Javier (Uruguay) cruzando por Colón (Entre Ríos) – Paysandú (Uruguay) .

Ante la confirmación de los cuatro casos, la cartera sanitaria inició una investigación epidemiológica para reconstruir el itinerario de la familia y detectar a todas las personas que pudieran haber estado expuestas. Además, trabaja junto con las jurisdicciones para implementar acciones de control de foco y evitar la diseminación del virus.

El Ministerio remarcó la importancia de que la población cumpla con las dosis del Calendario Nacional de Vacunación , especialmente porque el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y prevenible únicamente por vacunación. También instó a consultar al sistema de salud ante la aparición de síntomas compatibles.

Qué es el sarampión, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, transmitida por vía respiratoria y considerada una de las infecciones más fáciles de diseminar entre personas. Aunque puede afectar a cualquier edad, las formas más graves se registran en niños menores de 5 años, personas inmunocomprometidas o con desnutrición.

Sus síntomas iniciales incluyen fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos persistente. En casos graves puede provocar neumonía, convulsiones, meningoencefalitis e incluso ceguera. Sin tratamiento específico, la enfermedad puede ser mortal en 1 a 2 personas por cada 1.000 no vacunadas.

La vacunación es la única herramienta eficaz para prevenir el sarampión y sus complicaciones. El Calendario Nacional de Vacunación establece dos dosis de la Triple Viral: la primera a los 12 meses y la segunda a los 5 años.

Las autoridades sanitarias insisten en reforzar la prevención, especialmente ante la reintroducción del virus en un país donde la enfermedad había sido eliminada.