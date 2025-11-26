Evacuación y vuelos demorados en Aeroparque por un intenso operativo de seguridad

Un procedimiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) generó más de una hora de espera en Aeroparque.

Hace minutos, el Aeroparque Jorge Newbery registró más de una hora de demoras y esperas debido a un operativo de seguridad activado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), luego de que se detectara una valija sin dueño en la zona de ingreso al preembarque nacional.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el hallazgo del equipaje abandonado obligó a poner en marcha el protocolo de emergencia vigente para este tipo de situaciones. Por prevención, las autoridades ordenaron despejar por completo el área comprendida entre los mostradores 20 y 40, lo que generó retrasos y aglomeración de pasajeros a la espera de poder continuar con los procedimientos habituales.

aeroparque jorge newbery (2).jpg ALF PONCE MERCADO / MDZ Mientras se realizaba el operativo, personal de la PSA inspeccionó la valija para descartar cualquier riesgo. El movimiento de viajeros quedó temporalmente restringido, generando congestión en los accesos y en los pasillos del aeropuerto.

Tras las verificaciones correspondientes, la situación volvió a la normalidad y se restableció la circulación habitual en el sector. Sin embargo, los pasajeros afectados reportaron más de una hora de espera y demoras en los procesos de embarque.