Quién era Mónica Mendoza, la funcionaria que murió en el trágico vuelco del micro en la Ruta 2

Continúa la conmoción por el trágico accidente en la Ruta 2, donde un micro que trasladaba militantes hacia el primer Encuentro Internacional de Hábitat Popular en Mar del Plata volcó y dejó un saldo de dos personas fallecidas. Una de las víctimas fue Mónica Mendoza, quien fue funcionaria del municipio bonaerense de José C. Paz, cuya muerte provocó un fuerte impacto en la comunidad y en la dirigencia local.

El micro llevaba a 56 pasajeros que partieron en la madrugada del martes desde la zona oeste del Conurbano rumbo al Gran Hotel Provincial, donde se iba a desarrollar el congreso encabezado por el gobernador Axel Kicillof. Tras conocerse la tragedia, el evento fue inmediatamente suspendido.

Mendoza se desempeñó durante muchos años como Directora de Hábitat en José C. Paz, rol desde el cual tuvo una amplia participación en proyectos territoriales y políticas de desarrollo urbano. Sus compañeros de gestión la recordaron como una funcionaria comprometida, cercana a las necesidades del barrio y profundamente involucrada en iniciativas sociales.

El intendente Mario Ishii expresó su pesar a través de las redes sociales: “Con mucho dolor despido a Mónica Mendoza, exdirectora de Hábitat de nuestra Municipalidad. Una compañera de fierro, siempre al servicio de nuestra gente y muy comprometida con la comunidad desde la Mutual Primavera”.

Además, envió sus condolencias a la familia y destacó su labor incansable por mejorar la calidad de vida de los vecinos.