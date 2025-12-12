El rey Carlos III anunció que reducirá su tratamiento oncológico: "Una bendición personal"

El rey Carlos III de Reino Unido confirmó que, gracias al diagnóstico temprano y a la respuesta médica, su cronograma de tratamiento oncológico se acortará en 2026.

El rey Carlos III del Reino Unido comunicó que su tratamiento contra el cáncer será reducido en el nuevo año, un avance que definió como una “bendición personal”. El anuncio llegó a través de un mensaje pregrabado difundido durante el especial benéfico Stand Up to Cancer del Canal 4 británico.

A sus 77 años, el monarca evitó revelar el tipo de cáncer que padece, pero destacó la importancia del diagnóstico temprano, al que calificó como una herramienta capaz de brindar “tiempo invaluable a los equipos médicos y, a los pacientes, el precioso regalo de la esperanza”.

El mensaje del rey Carlos III Carlos III sostuvo que la reducción de su tratamiento obedece a la combinación de una intervención médica eficaz y al cumplimiento estricto de las indicaciones profesionales.

