Estados Unidos afirmó que la guerra en Ucrania terminará "bajo el liderazgo" de Trump

Durante la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania celebrada en Bruselas, el secretario de Guerra de los Estados Unidos , Pete Hegseth, afirmó que “esta guerra no comenzó bajo la responsabilidad del presidente Trump , pero terminará bajo su liderazgo ”.

Hegseth aseguró que, si el conflicto entre Rusia y Ucrania no llega a su fin y no se vislumbra un camino hacia la paz en el corto plazo, Estados Unidos y sus aliados “tomarán las medidas necesarias para imponer un coste a Rusia por su continua agresión”.

En esa línea, subrayó que el Departamento de Guerra “está preparado para desempeñar su papel, de una forma que solo Estados Unidos puede hacerlo”.

El funcionario sostuvo además que, con Trump al frente de la Casa Blanca, se pondrá fin a la guerra en Ucrania.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump fue protagonista del principio de acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

“Como vimos en Gaza y Medio Oriente, Trump sabe cómo forjar la paz y crear oportunidades en escenarios donde parece lejana. Solo él tiene la capacidad para hacerlo”, señaló.

Estados Unidos y el apoyo militar a través de la OTAN

Hegseth destacó la iniciativa de la OTAN denominada Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés), mediante la cual los países aliados adquieren material militar estadounidense para enviarlo a Kiev. Según precisó, desde agosto los miembros de la Alianza han comprometido más de 2.000 millones de dólares en asistencia de seguridad a través de este mecanismo.

“El tiempo de las palabras terminó. Es momento de que todos los aliados inviertan en la seguridad de Ucrania y, por extensión, en la seguridad europea. Ningún país puede quedarse al margen”, sostuvo Hegseth.

image El secretario de Guerra de los Estados Unidos estuvo en Bruselas junto con otros miembros de la OTAN. X

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, informó que más de la mitad de los países miembros ya se sumaron a la iniciativa PURL, con “entre dieciséis y diecisiete aliados comprometidos actualmente”.

El ministro de Defensa ucraniano, Denis Shmyhal, detalló que entre las prioridades de Kiev para 2025 y 2026 figuran las entregas de material mediante PURL y la adquisición de misiles de largo alcance, como los Tomahawk.

“Necesitamos combinar nuestros drones de ataque profundo con los misiles de nuestros socios”, reclamó.

Requerimientos financieros de Ucrania

Shmyhal señaló que Ucrania estima necesitar 120.000 millones de dólares hasta 2026 para financiar su defensa, de los cuales el país podría cubrir la mitad. Solicitó que los aliados aporten el 0,25 % de su PIB en apoyo militar, y propuso recurrir a préstamos respaldados por activos rusos congelados si no se alcanza la cifra necesaria.

Llamado a la paz y presión internacional

El ministro reiteró que Ucrania “nunca quiso esta guerra”, y pidió una paz “basada en la justicia y el Derecho Internacional”. Agradeció los esfuerzos del presidente Trump para promover negociaciones, aunque advirtió que “Rusia todavía cree que puede ganar más influencia con bombas”.

“Cada noche nuestras ciudades sufren ataques. Por eso, se necesita una presión global fuerte frente a la decisión de Rusia de continuar esta guerra”, concluyó.