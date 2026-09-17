Escándalo en el aire: brutal pelea entre pasajeros durante un vuelo a Londres

Dos pasajeros se enfrentaron en un avión de Biman Bangladesh Airlines que cubría la ruta Sylhet-Londres. La tripulación debió intervenir para frenar la pelea.

La pelea se dio durante un vuelo con destino a Londres que había partido desde Sylhet, Bangladesh.

Dos pasajeros protagonizaron una violenta pelea a bordo de un avión de Biman Bangladesh Airlines que viajaba desde Sylhet hacia Londres. El enfrentamiento quedó registrado por otros viajeros y las imágenes se viralizaron en redes sociales, donde se observa el momento en que una discusión escala hasta los golpes.

El episodio ocurrió durante el vuelo BG201, que conecta a la ciudad ubicada al noreste de Bangladesh con la capital inglesa. Según informó The Business Standard, el conflicto comenzó momentos después del despegue y rápidamente generó tensión entre quienes se encontraban a bordo, incluidos niños y adultos mayores.

De los gritos a los golpes en pleno vuelo En las imágenes difundidas se ve a los dos hombres ubicados uno delante del otro en medio de una fuerte discusión. Uno de ellos, permanece de pie frente al otro pasajero y continúa sentado mientras el intercambio verbal se vuelve cada vez más agresivo.

En ese momento, comenzaron a intercambiar golpes de puño y manotazos ante la mirada del resto de los pasajeros. El hombre vestido de negro atacaba desde el pasillo, mientras el otro respondía desde su asiento.

Varios viajeros intentaron intervenir para frenar el enfrentamiento, aunque en un primer momento no lograron separarlos. En medio de la tensión, se escucharon gritos mientras otros pasajeros observaban la escena sin poder contener a los dos hombres. Luego de la intervención de la tripulación de cabina junto a otros pasajeros, consiguieron separarlos.