Elogio a Milei del candidato libertario chileno: "Ha hecho un trabajo milagroso"

El candidato presidencial de la ultra derecha en Chile , Johannes Kaiser , elogió hoy al mandatario Javier Milei y descartó diferencias con su programa de gobierno, aunque sostuvo que las necesidades de ambas naciones “no son 100 por ciento equivalentes”.

En la previa a emitir su voto, Kaiser mostró su sintonía con el mandatario libertario y dejó en claro su alineamiento con el republicano Donald Trump. Además, expresó su apoyo a una invasión estadounidense en Venezuela.

“Javier Milei ha hecho un trabajo milagroso en la Argentina, recuperando las bases económicas de ese país”, afirmó en una rueda de prensa, y sumó: “Aquí tenemos nuestros dificultades, no son 100% equivalentes”.

Este domingo, Chile da lugar a las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Gabriel Boric y para renovar también el Congreso Nacional.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el candidato del Partido Nacional Libertario (PNL) figura tercero en las encuestas, detrás de Jeannette Jara, representante del Partido Comunista, y de José Antonio Kast del Partido Republicano.

Por su parte, Kaiser remarcó que no ha visto políticas libertarias que “no pueda respaldar”, por lo que reafirmó la posibilidad de consolidarse como aliado de la Argentina en caso de ganar los comicios de este domingo.

En otro pasaje de sus declaraciones, Kaiser confesó que espera coordinar con Trump en materia de políticas migratorias y el combate a las bandas contra el crimen organizado.

“Absolutamente de acuerdo”, subrayó al ser consultado sobre su posición ante la potencial invasión de la administración republicana en el país que gobierna Nicolás Maduro.