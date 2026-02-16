El presidente ejecutivo de Hyatt renuncia en medio del escándalo por el caso Epstein

El magnate estadounidense confirmó que no buscará su reelección luego de que documentos oficiales expusieran su relación con Jeffrey Epstein.

El magnate estadounidense Thomas J. Pritzker anunció este lunes que se retira como presidente ejecutivo de Hyatt y que no buscará su reelección en la junta directiva. La decisión se produce luego de que el Gobierno de Estados Unidos desclasificara documentos vinculados al caso del financiero Jeffrey Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, en los que se detallan contactos con el empresario.

Pritzker, de 75 años, difundió un comunicado en el que explicó que su responsabilidad como presidente ejecutivo es ofrecer una "buena administración" y que, en ese marco, había conversado con otros directivos sobre su "retirada" tras 22 años al frente de la cadena hotelera. También mencionó una "transición" de poder, al considerar que es "el momento correcto" debido a que la compañía se encuentra en una "posición sólida".

En el mismo texto, el empresario fue más allá al referirse explícitamente a la controversia: "Buena administración significa también proteger a Hyatt, particularmente en el contexto de mi asociación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, que lamento profundamente. Ejercí un terrible juicio al mantener contacto con ellos y no tengo excusa por no distanciarme antes. Condeno las acciones y el daño causado por Epstein y Maxwell y siento profunda pena por el dolor que infligieron a sus víctimas".

pritzker La salida de Thomas J. Pritzker de Hyatt se produce tras la publicación de documentos oficiales que detallan intercambios con Jeffrey Epstein. X La transición en Hyatt tras 22 años de liderazgo En la carta que entregó a la junta directiva —incluida en su comunicado— Pritzker no mencionó directamente a Epstein ni a Maxwell, aunque aludió a una "restructuración" dentro de la empresa, controlada por su familia. Asimismo, expresó su interés, junto a su esposa Margot, en enfocarse en actividades vinculadas a una fundación con fines científicos y reflexionar sobre "cómo pasar el tiempo que nos queda".

En paralelo, la junta directiva de Hyatt anunció el nombramiento de Mark Hoplamazian, actual presidente y consejero delegado, como nuevo presidente ejecutivo en reemplazo de Pritzker, consolidando así la transición en la conducción del grupo hotelero.