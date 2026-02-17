Imágenes impactantes: lava del volcán Kilauea, en Hawái, alcanza 400 metros de altura
El volcán hawaiano volvió a entrar en actividad con explosivas emisiones de lava y ceniza, aunque sin riesgo inmediato para la población.
El volcán Kilauea volvió a mostrar toda su potencia con una erupción que dejó imágenes impactantes. En su episodio número 42 desde diciembre de 2024, las fuentes de lava alcanzaron hasta 400 metros de altura, expulsando material incandescente y generando densas columnas de humo visibles a kilómetros de distancia.
La actividad se intensificó cuando la lava brotó con fuerza desde distintos respiraderos del cráter y comenzó a fluir por el interior de la caldera. Los registros difundidos por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) muestran el momento en que las columnas de lava se elevan violentamente mientras cenizas y gases volcánicos se dispersan en la atmósfera.
Magnitud de la erupción
La última información compartida por @USGSVolcanoes indica que “la fuente del respiradero sur se encuentra a 250 metros (800 pies) de altura y la fuente del respiradero norte a 180 metros (600 pies). La cumbre se desinfló 22 microrradianes al erupcionar 10 millones de yardas cúbicas de lava, que cubrieron el 40% del fondo del cráter”.
Estos parámetros permiten dimensionar la magnitud del episodio 42, tanto por el volumen de material expulsado como por la deformación registrada en la cumbre. La medición en microrradianes es uno de los indicadores clave que utilizan los especialistas para evaluar la presión interna del sistema volcánico.
Actividad constante del volcán Kilauea
Pese a la espectacularidad de las imágenes, las autoridades aclararon que la erupción no representa un peligro inmediato para asentamientos humanos. La caldera permanece cerrada al público desde hace casi dos décadas, lo que minimiza riesgos directos.
El Kilauea mantiene una actividad casi ininterrumpida desde 1983 y es considerado uno de los volcanes más activos del planeta. Forma parte del sistema volcánico de Hawái, donde también se encuentra el Mauna Loa, el volcán más grande del mundo por volumen y superficie.
El seguimiento científico permanente resulta clave para anticipar posibles cambios en el comportamiento del Kilauea y garantizar la seguridad en una de las regiones volcánicas más dinámicas del mundo.