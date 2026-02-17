Imágenes impactantes: lava del volcán Kilauea, en Hawái, alcanza 400 metros de altura

El volcán hawaiano volvió a entrar en actividad con explosivas emisiones de lava y ceniza, aunque sin riesgo inmediato para la población.

Las fuentes de lava del Kilauea alcanzaron una altura impresionante durante el episodio eruptivo 42.

El volcán Kilauea volvió a mostrar toda su potencia con una erupción que dejó imágenes impactantes. En su episodio número 42 desde diciembre de 2024, las fuentes de lava alcanzaron hasta 400 metros de altura, expulsando material incandescente y generando densas columnas de humo visibles a kilómetros de distancia.

La actividad se intensificó cuando la lava brotó con fuerza desde distintos respiraderos del cráter y comenzó a fluir por el interior de la caldera. Los registros difundidos por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) muestran el momento en que las columnas de lava se elevan violentamente mientras cenizas y gases volcánicos se dispersan en la atmósfera.

Lava del volcán Kilauea, en Hawái, alcanza 400 metros de altura Lava del volcán Kilauea, en Hawái, alcanza 400 metros de altura Magnitud de la erupción La última información compartida por @USGSVolcanoes indica que “la fuente del respiradero sur se encuentra a 250 metros (800 pies) de altura y la fuente del respiradero norte a 180 metros (600 pies). La cumbre se desinfló 22 microrradianes al erupcionar 10 millones de yardas cúbicas de lava, que cubrieron el 40% del fondo del cráter”.

Estos parámetros permiten dimensionar la magnitud del episodio 42, tanto por el volumen de material expulsado como por la deformación registrada en la cumbre. La medición en microrradianes es uno de los indicadores clave que utilizan los especialistas para evaluar la presión interna del sistema volcánico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USGSVolcanoes/status/2023410115639181346&partner=&hide_thread=false Klauea Update: Episode 42 Summary



Lava fountaining from the north and south vents in Halemaumau stopped at 11:38 PM HST, Feb 15 after 9 hrs 48 mins of activity.



Peak fountain heights: South ~400 m (1300 ft), North ~300 m (1000 ft).

Plume reached 35,000 ft; light ash &… pic.twitter.com/BsdWwHhdgo — USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) February 16, 2026 Actividad constante del volcán Kilauea Pese a la espectacularidad de las imágenes, las autoridades aclararon que la erupción no representa un peligro inmediato para asentamientos humanos. La caldera permanece cerrada al público desde hace casi dos décadas, lo que minimiza riesgos directos.