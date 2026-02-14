El sultán Ahmed Bin Sulayem, director del gigante portuario de Dubái, dimite tras revelarse sus estrechos vínculos con Epstein

El director del operador portuario global DP World abandonó la compañía tras la creciente presión por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein .

La salida del sultán Ahmed Bin Sulayem como presidente y director ejecutivo de DP World ocurrió después de que archivos publicados recientemente mostraran que el magnate de los Emiratos Árabes intercambió cientos de correos electrónicos con Epstein durante una década.

Que sea mencionado en los archivos no es indicio de irregularidades y la BBC se puso en contacto con Sulayem para solicitar sus comentarios.

DP World anunció su dimisión el viernes, con efecto inmediato, y nombró a Essa Kazim presidente y a Yuvraj Narayan como director ejecutivo. Al parecer, una fotografía de Sulayem fue eliminada de su sitio web.

Este gigante logístico propiedad de Dubái, que gestiona terminales portuarias en seis continentes y desempeña un papel importante en la infraestructura de comercio global, ha estado bajo creciente presión en los últimos días por parte de las empresas con las que colabora.

A principios de esta semana, la agencia británica de financiación para el desarrollo y el segundo mayor fondo de pensiones de Canadá, La Caisse, anunciaron la suspensión de nuevas inversiones en la empresa.

Además, el proyecto Earthshot del Príncipe de Gales, financiado por DP World, fue denunciado ante la Comisión de Beneficencia del Reino Unido después de que Sulayem apareciera en los archivos.

Reuters El sultán en casa de Epstein, en una imagen divulgada por el Departamento de Justicia de EE.UU.

Sulayem y Epstein

Los documentos revelan lo que parece haber sido una relación estrecha y de amplio alcance entre Epstein y una de las figuras empresariales más influyentes del Golfo.

Indican que Epstein presentó a Sulayem a varias figuras internacionales de la política y los negocios por correo electrónico y que Sulayem le ofreció al Príncipe de Gales un recorrido por el puerto London Gateway de DP World en 2016.

Sulayem también fue acusado por dos legisladores estadounidenses, Ro Khanna y Thomas Massie, de ser uno de los "seis hombres poderosos" asociados con Epstein.

Los congresistas, quienes defendieron la ley que obligó al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Epstein, afirman que los documentos fueron censurados de forma inadecuada.

El 9 de febrero, Massie advirtió que entre el contenido censurado figuraba un documento que aparentemente mostraba un correo electrónico de Epstein de 2009 que hacía referencia a un "video de tortura".

El destinatario respondió que viajaría entre China y Estados Unidos. Se desconoce el contexto.

Funcionarios estadounidenses revelaron que Sulayem era el destinatario de ese correo electrónico de Epstein.

Reuters El sultán con Epstein, en una imagen divulgada por el Departamento de Justicia de EE.UU.

Amigos de confianza

Según un análisis de los documentos realizado por el servicio árabe de la BBC, los correos electrónicos parecen indicar que Sulayem habría estado en contacto con Epstein desde 2007.

El rastro de correos sugiere que ambos desarrollaron una estrecha amistad, enviándose regularmente planes de viaje, ideas de negocio y contactos, así como artículos de noticias y chistes picantes.

Epstein describió a Sulayem como "uno de sus amigos de mayor confianza" en un correo electrónico de junio de 2013.

Los hombres discutieron ideas de negocios en todo el mundo, incluyendo la posibilidad de que Dubái lanzara una moneda digital "islámica".

En varios correos a lo largo de los años parece que Sulayem buscó el consejo de Epstein sobre asuntos de salud relacionados con él, su hija, su familia y amigos.

Aparentemente, se mantuvieron en contacto hasta al menos 2017, dos años antes de la muerte de Epstein y a pesar de su primera condena penal en 2008 por solicitar y procurar la prostitución de una menor de 18 años.

Getty Images Sulayem con el príncipe William en 2022 en Dubái.

Correos electrónicos sobre mujeres

Los correos electrónicos parecen indicar que Sulayem y Epstein intercambiaron numerosos mensajes en los que hablaban de las chicas y mujeres que los rodeaban.

El contexto de esos correos no siempre está claro.

Un correo electrónico aparentemente enviado por Sulayem a Epstein en 2013, en relación con la llegada de dos mujeres, menospreciaba a la "moldava" por considerarla menos atractiva que en su foto, mientras que elogiaba a la "ucraniana".

Cuatro años después, los correos electrónicos parecen indicar que Sulayem organizó que la "masajista privada" de Epstein recibiera formación sobre "todos los tratamientos" en un hotel turco. Un contacto del hotel confirma que se le proporcionaría "un programa de formación exhaustivo".

El rastro del correo muestra que la mujer confirma que tiene pasaporte ruso.

En un correo electrónico no relacionado de 2015, Sulayem le dijo a Epstein que creía que Rusia era "la fuente de todas las mujeres hermosas".

Dos correos electrónicos separados, que parecen ser de Sulayem, revelaron que tenía una novia irlandesa y otra uzbeka. En 2017, presume ante Epstein: "Esta es mi nueva uzbeka de 22 años". Epstein lo corrige y parece hacer un comentario sobre su edad: "Según su pasaporte, ahora tiene 23 años".

Su correspondencia a lo largo de los años con Epstein sugiere que estuvo casado y tuvo dos esposas en algún momento.

En al menos una ocasión, Sulayem también parece haberle reenviado a su amigo chistes sexistas y racistas.

Getty Images Según un análisis de los documentos, Sulayem habría estado en contacto con Epstein desde 2007.

"Sé amable con el sultán"

El excomisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, parece haber sido presionado por Epstein en nombre de Sulayem, quien intentaba impulsar un acuerdo con el gobierno de Reino Unido que permitiría a su empresa gestionar el puerto de London Gateway.

En un correo electrónico no publicado previamente, de octubre de 2009, Epstein le dice a Mandelson, quien era secretario de negocios en ese momento: "Sé amable con el sultán".

Las cadenas de correos electrónicos también indican que se había concertado una reunión entre Sulayem y Mandelson semanas antes para persuadir al gobierno de Reino Unido de que apoyara el acuerdo con DP World.

Los documentos también indican que Epstein ayudó a Sulayem a redactar una carta a Mandelson y compartió la dirección de correo electrónico personal del secretario de Comercio.

Los documentos no dejan claro si la intervención de Epstein influyó en la aprobación final del proyecto. Sin embargo, los intercambios parecen sugerir que Epstein actuaba como intermediario informal entre Sulayem y figuras políticas de alto rango.

No hay indicios de irregularidades por parte de Mandelson en relación con el asunto. La BBC lo contactó para obtener sus comentarios.

En un correo electrónico posterior, de marzo de 2016, Sulayem le contó a Epstein que recibió al príncipe Guillermo en el puerto de London Gateway y que al día siguiente asistió a un evento con él en el Palacio de Buckingham.

Los correos electrónicos muestran que Epstein respondió con la palabra "diversión".

Getty Images Epstein facilitó a Sulayem contactos con figuras poderosas, según los archivos publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU.

Otras presentaciones

Los documentos incluyen correos electrónicos que indican que Epstein presentó a Sulayem a figuras internacionales de la política y los negocios por correo electrónico, incluyendo al exprimer ministro israelí Ehud Barak y al exasesor de Donald Trump, Steve Bannon.

Correspondencia posterior muestra que Sulayem y estas personas se comunicaban directamente por correo, mientras que copiaban a Epstein o le reenviaban mensajes.

Un correo supuestamente enviado por Sulayem en 2015 también preguntaba si Epstein había mencionado su "propuesta" a Elon Musk. No proporcionaba más detalles.

El financiero estadounidense también ofreció presentaciones a los presidentes africanos de Kenia, Senegal, Gabón y la República Democrática del Congo. Los documentos vistos por la BBC no aclaran si esta oferta fue aceptada.

Sulayem aparentemente también buscó el consejo de Epstein en 2017 en relación con una invitación a la investidura presidencial de Trump. En la correspondencia, Sulayem preguntó: "¿Debería aceptar la invitación?", antes de preguntar si sería posible "estrechar la mano de Trump".

En un correo electrónico de 2013, Sulayem le informa a Epstein que el entonces príncipe Andrés lo había invitado a almorzar en un evento que estaba organizando para el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, quien se encontraba de visita oficial.

Varios correos electrónicos muestran conversaciones sobre planes para que Sulayem visitara la casa de Epstein en Nueva York o su isla en las Islas Vírgenes Estadounidenses. También se actualizaban periódicamente sobre sus planes de viajes internacionales.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC