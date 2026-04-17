El Líbano denuncia violaciones del alto el fuego por parte de Israel
Tras casi siete semanas la diplomacia empezó a ganar terreno. Mientras Washington y Teherán mantienen una tregua técnica, Israel y el Líbano iniciaron el cese al fuego.
Tras casi siete semanas la diplomacia empezó a ganar terreno. Mientras Washington y Teherán mantienen una tregua técnica, Israel y el Líbano iniciaron el cese al fuego.
El conflicto en Medio Oriente parecía haber entrado en una fase de "tregua diplompática" luego del anuncio del cese al fuego en el Líbano, mediado por el presidente estadounidense Donald Trump. No obstante, en la madrugada del día 49, el Ejército de dicho país denunció violaciones al pacto.
El hecho más disruptivo de la jornada es la apertura del canal de comunicación entre Israel y Líbano. Tras la mediación de la administración de Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, los líderes de ambos países han aceptado sentarse a negociar un alto el fuego.
Este avance ocurre tras seis semanas de incursiones israelíes en territorio libanés, justificadas por la presencia de milicias aliadas a Teherán. La posibilidad de un acuerdo en la frontera norte de Israel no solo aliviaría la crisis humanitaria en el Levante, sino que permitiría a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) concentrar sus recursos en el frente estratégico principal.
En paralelo, la relación entre Estados Unidos e Irán transita por un sendero de "calma tensa". Luego de las señales de desescalada en el Estrecho de Ormuz, donde el bloqueo naval estadounidense ha asfixiado las exportaciones iraníes, ambos países han extendido de facto sus contactos técnicos.
El gobierno de Pakistán sigue siendo el anfitrión de estas conversaciones, que buscan transformar la tregua de 15 días en un cese de hostilidades prolongado. No obstante, las autoridades estadounidenses han sido claras: el diálogo no implica, por ahora, el levantamiento de las sanciones ni del cerco marítimo que mantiene el barril de petróleo en torno a los 101 dólares.
A pesar de los avances en los frentes periféricos (Líbano y las rutas comerciales), el nudo gordiano del conflicto sigue siendo el programa nuclear de Irán.
La postura de EE. UU.: Washington exige el "enriquecimiento cero" y el desmantelamiento de las centrífugas avanzadas como condición innegociable para la paz.
La defensa de Irán: El régimen insiste en su derecho al uso civil de la energía atómica y utiliza su capacidad de enriquecimiento como moneda de cambio para recuperar el control de sus aguas territoriales.
El factor OIEA: Rafael Grossi, recientemente destacado por la revista Time como uno de los líderes más influyentes de 2026, juega un papel crucial en la verificación de estos puntos, siendo el único actor con acceso técnico a las instalaciones bajo fuego.
En un comunicado, las fuerzas armadas libanesas dijeron haber registrado "varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que han afectado una serie de pueblos" en lo que describen como "violaciones del acuerdo".
A raíz de estos ataques, el Ejército pidió a la población que se abstenga de volver a las localidades del sur del país.
El alto el fuego entre Israel y Líbano comenzó tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcando una pausa de diez días en el conflicto en Medio Oriente. La tregua busca abrir una ventana para avanzar en negociaciones de paz entre ambos países antes de que sea necesario extender el acuerdo.
El inicio del cese de hostilidades representa un intento por reducir la escalada de violencia en una de las zonas más tensas de la región. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respaldó la medida y reiteró que no existe una solución militar para este conflicto. A través de su portavoz adjunto, Farhan Haq, el organismo celebró cualquier iniciativa que contribuya a detener el sufrimiento en ambos lados de la Línea Azul y pidió especialmente a Hezbollah que respete la tregua.
Además, la ONU reafirmó su disposición para acompañar los esfuerzos diplomáticos y avanzar en la implementación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad.
Sin embargo, el inicio del alto el fuego estuvo marcado por un episodio de violencia en el sur del Líbano. Horas antes de que entrara en vigencia el acuerdo, se dio un bombardeo israelí sobre la localidad de Ghazieh.
El entendimiento alcanzado entre Israel y Líbano, con mediación de Estados Unidos, se apoya en seis ejes centrales que delinean una hoja de ruta inicial hacia la desescalada del conflicto y la eventual construcción de una paz duradera en Medio Oriente.
El primer punto establece un cese de hostilidades a partir desde este jueves, con una duración inicial de diez días. La medida, presentada como un gesto de buena voluntad, busca generar un clima propicio para retomar negociaciones directas entre ambas partes, tras meses de tensión en la frontera común.
En una conferencia de prensa brindada a los periodistas en el jardín de la Casa Blanca, Trump estableció que de existir la posibilidad él "viajaría a Pakistán" para cerrar un acuerdo con Irán
Además, Trump afirmó que Irán ha accedido a entregar su suministro de uranio enriquecido, por lo que también habría aceptado prescindir de sus armas nucleares.
"Es muy importante que Irán no tenga armas nucleares y que haya aceptado eso. Irán ha aceptado eso y lo ha aceptado de forma muy contundente", estableció, y agregó: "Han aceptado devolvernos el polvo nuclear que está enterrado bajo tierra debido al ataque que hicimos con los bombarderos B-2."
"Así que tenemos muchos acuerdos con Irán y creo que algo va a suceder de forma muy positiva", cerró.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y el Líbano han acordado a partir de hoy un alto el fuego de diez días para lograr la paz, después de sostener "excelentes" llamadas telefónicas con los líderes de ambas naciones.
"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST", escribió Trump en su red Truth Social.
En una conferencia de prensa en Washington, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que Estados Unidos impedirá la entrada y salida de los puertos iraníes "el tiempo que sea necesario". Por su parte, el jefe del Estado mayor estadounidense, el general Dan Caine, explicó que el "bloqueo se aplica a todos los barcos, independientemente de su nacionalidad, que se dirijan hacia o salgan de puertos iraníes".
En una maniobra militar de alto impacto simbólico y estratégico, las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron este jueves el último puente que permanecía en pie sobre el río Litani, conectando el sur de Líbano con el centro y norte del país. Según fuentes de seguridad libanesas, la estructura quedó "totalmente destrozada", lo que sella de manera efectiva el aislamiento del sur, una zona que Israel pretende convertir en una franja de seguridad infranqueable.
En una jornada decisiva para el futuro de la seguridad en el Levante, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, marcó la hoja de ruta de su gobierno para poner fin a seis semanas de conflicto armado. A través de un mensaje oficial, el mandatario subrayó que un alto el fuego no es solo una necesidad humanitaria, sino el requisito indispensable para iniciar conversaciones formales con Israel.
La declaración de Aoun se produce en un clima de alta expectativa internacional, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, adelantara que "los líderes" de ambas naciones mantendrían un contacto este jueves. Aunque Beirut ha mantenido cautela sobre la confirmación del encuentro, desde el gabinete de Benjamín Netanyahu ya se da por sentado el contacto telefónico.
“El alto el fuego que reclama Líbano con Israel será la entrada natural a las negociaciones directas entre ambos países”, afirmó Aoun tras reunirse con Hamish Nicholas Falconer, enviado del Reino Unido para Oriente Próximo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que "los líderes" de Israel y Líbano hablarán este jueves, en medio de las conversaciones entre los dos países para alcanzar un alto el fuego, mediadas por EE.UU.
"Estamos intentando dar algo de espacio para respirar entre Israel y el Líbano. Ha pasado mucho tiempo desde que los dos líderes han hablado, como 34 años. Mañana sucederá. ¡Genial!", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.
Este anuncio, que no especifica a quién se refiere al hablar de "líderes", llega después de que los Gobiernos de ambos países hubieran acordado volver a reunirse para seguir conversando alrededor de un alto el fuego para pausar los ataques israelíes contra el Líbano, iniciados tras la guerra con Irán.
El pasado martes, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantuvieron un encuentro de dos horas y media en presencia del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.
El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, aseguró después que "todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en una fecha y lugar mutuamente convenidos".
Las negociaciones, de las que fue excluido el grupo chií Hezbolá, constituyeron el encuentro de más alto nivel entre Israel y el Líbano desde 1993.
Estas conversaciones se producen tras seis semanas de enfrentamientos entre Hezbolá e Israel en territorio libanés, que han dejado más de 2.000 muertos y más de un millón de desplazados debido a los ataques e incursiones israelíes, que el Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica por el lanzamiento de cohetes del grupo islamista.
En medio de las polémicas por los dichos del presidente Donald Trump sobre el Papa León XIV, la vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt explicó este miércoles que la Casa Blanca se siente "optimista sobre las perspectivas de un acuerdo” con Irán. Además, indicó que Pakistán sería la ubicación probable para una posible segunda ronda de conversaciones presenciales.
“Nada es oficial hasta que lo escuchen de nosotros aquí en la Casa Blanca”, afirmó Leavitt a los medios, en referencia a otra posible reunión. “Pero nos sentimos optimistas sobre las perspectivas de un acuerdo”, subrayó a la cadena CNN.
A su vez, añadió que cualquier delegación estadounidense probablemente regresaría a Islamabad, donde el vicepresidente J. D. Vance encabezó las conversaciones con los iraníes el fin de semana pasado.
“Muy probablemente estarían en el mismo lugar en el que estuvieron la última vez”, afirmó Leavitt.
La secretaria de prensa también desmintió los informes sobre una prórroga del alto el fuego, algo que, según reportó CNN a primera hora del miércoles, Estados Unidos no había acordado formalmente.
“He visto algunos informes (una vez más, informes erróneos) esta mañana sugiriendo que habíamos solicitado formalmente una prórroga del alto el fuego. Eso no es cierto; en este momento, seguimos plenamente comprometidos con estas negociaciones”, declaró Leavitt.
Al menos dos superpetroleros con bandera de Curazao y sancionados por Estados Unidos han cruzado "con éxito" el estrecho de Ormuz hacia Irán en las últimas 24 horas pese al bloqueo estadounidense a los buques con destino o salida de puerto iraní, informó el portal de monitoreo marítimo Tanker Trackers.
"En las últimas 24 horas, dos superpetroleros VLCC (Very Large Crude Carrier) vacíos, sancionados por Estados Unidos, llamados ALICIA y RHN, cruzaron con éxito el estrecho de Ormuz hacia Irán", dijo la organización en una publicación en su cuenta de X.
Según los datos recopilados por Tanker Trackers, estos dos superpetroleros cargarán en Irán un total combinado de cuatro millones de barriles por un valor de 400 millones de dólares, mientras que recordó que estos dos buques han transportado 60 millones de barriles de petróleo crudo iraní desde 2023.
Por su parte, la plataforma MarineTraffic dijo que un primer petrolero, el VLCC Agios Fanourios I, con bandera de Malta, cruzó Ormuz hacia el oeste del estrecho desde el inicio del bloqueo estadounidense.
"El VLCC Agios Fanourios I, con bandera de Malta, se ha convertido en el primer petrolero en cruzar el estrecho de Ormuz hacia el oeste desde que entró en vigor el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes", dijo MarineTraffic en X, que añadió que la embarcación navega actualmente a unos 1,6 nudos y llegará a Basora, en Irak, mañana jueves.
En un intento por presionar económicamente a Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este domingo un bloqueo al tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes con el objetivo de reabrir el estrecho, un paso vital por el que circula el 20 % del petróleo mundial.
EFE
Tras los trascendidos que daban por sentada una extensión de la tregua de 15 días, tanto Washington como Teherán salieron a enfriar las expectativas, asegurando que, si bien los contactos se mantienen, no existe aún un compromiso formal firmado.
Un alto funcionario de la administración de Donald Trump aclaró a la agencia Reuters que los canales de comunicación siguen abiertos, pero pidió cautela respecto a la finalización de los términos. “Continúan los contactos entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo”, señaló la fuente, dejando entrever que las diferencias técnicas aún pesan más que la voluntad política de prórroga.
Por su parte, el régimen iraní mantuvo una línea discursiva similar. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en Teherán calificó las informaciones sobre la extensión como "no confirmadas", lo que añade una capa de misterio a la efectividad de la mediación que está llevando adelante Pakistán.
En un giro diplomático que busca aislar aún más a Teherán, Donald Trump anunció a través de su plataforma Truth Social un presunto compromiso de alto nivel alcanzado con su homólogo chino, Xi Jinping. Según el mandatario republicano, China ha aceptado detener el envío de suministros bélicos a Irán, un movimiento que, de confirmarse, alteraría drásticamente el equilibrio de poder en el actual conflicto de Medio Oriente.
Trump justificó el despliegue del CENTCOM y el rígido control sobre el Estrecho de Ormuz como una medida de estabilidad que favorece incluso a sus principales competidores comerciales. El presidente subrayó que el bloqueo de la quinta parte del tráfico de hidrocarburos global por parte de Irán es una etapa cerrada.
“China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el Estrecho de Ormuz. Lo hago también por ellos, y por el mundo. Esta situación no volverá a repetirse”, escribió Trump este miércoles a primera hora.
El mandatario enfatizó que la seguridad de esta ruta marítima, vital para la economía china, es el punto de encuentro que ha facilitado la cooperación actual.
Según informó la agencia AP, Estados Unidos e Irán se encuentran en las etapas finales de una negociación para extender la tregua de 15 días que entró en vigencia el pasado 8 de abril. El objetivo primordial de esta prórroga es evitar que el vencimiento del plazo, previsto para el próximo miércoles 22, desencadene un enfrentamiento directo de proporciones impredecibles.
El camino hacia un acuerdo de paz definitivo se ha visto obstaculizado por dos factores críticos que mantienen al mundo en vilo:
El bloqueo en Ormuz: El cerco naval impuesto por la administración de Donald Trump a todo buque con origen o destino en Irán ha generado una asfixia económica que Teherán utiliza como argumento para mantener sus amenazas.
Escalada de advertencias: Los recientes intercambios de mensajes bélicos entre el Pentágono y la Guardia Revolucionaria habían estancado los avances logrados el pasado fin de semana en Pakistán.
Sin embargo, funcionarios de países de la región que actúan como mediadores aseguraron que, a pesar de la retórica pública agresiva, en las mesas de trabajo se han logrado progresos significativos.
El gobierno de Estados Unidos confirmó este martes que no prorrogará la exención temporal que permitía la venta de petróleo iraní, una medida que había sido adoptada para paliar la volatilidad en los mercados energéticos tras el estallido del conflicto en Medio Oriente.
La autorización, que expira el 19 de abril, había permitido la entrega de crudo y derivados iraníes cargados en buques antes del 20 de marzo, pero no será renovada, según informó el Departamento del Tesoro.
La decisión marca el regreso de la política de “máxima presión” sobre Teherán, con el objetivo de limitar su capacidad de financiar actividades que Washington considera desestabilizadoras en la región.
“Estamos preparados para desplegar sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que continúen respaldando las operaciones de Irán”, advirtió el Tesoro en un comunicado.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había explicado en marzo que la autorización temporal buscaba evitar un shock inmediato en el suministro global, permitiendo que hasta 140 millones de barriles de petróleo ya embarcados llegaran a su destino final. Sin embargo, la administración Trump considera que la situación internacional exige volver a un régimen estricto de sanciones para forzar un cambio de actitud en Teherán.
La reaplicación de las restricciones se produce en un contexto en el que las conversaciones entre Washington y Teherán no han logrado resultados concretos.
Tras una ronda de negociaciones celebrada en Islamabad la semana pasada, no se alcanzó ningún acuerdo sustantivo y el presidente Donald Trump ordenó el bloqueo de los puertos iraníes como medida de presión adicional.
El gobierno estadounidense insiste en que solo la renuncia verificable al desarrollo nuclear y el cese de actividades consideradas hostiles por la comunidad internacional permitirán un alivio de las sanciones.
La administración Trump sostiene que el control estricto del flujo de petróleo y la vigilancia sobre las transacciones bancarias internacionales son herramientas esenciales para evitar que Irán obtenga ingresos que puedan ser destinados a su programa nuclear o a financiar a grupos armados aliados en la región.
En medio de negociaciones indirectas entre Israel y sectores de Líbano con mediación de Estados Unidos, el escenario regional se recalienta por declaraciones del ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich. Bajo la consigna de “paz a través de la fuerza”, el funcionario planteó abiertamente una posible ampliación territorial en distintos frentes del conflicto.
1/2 En el marco de la "paz a través de la fuerza", Israel y Libano (o parte de Líbano) "negocian" con la "mediación" de #EEUU Mientras, al mismo tiempo, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich: pic.twitter.com/Iq9IbBajU8— Lev Nikoláyevich (@LevNikolay) April 15, 2026
Smotrich aseguró que habrá etapas políticas que extenderán las fronteras israelíes en Gaza, el sur del Líbano hasta el río Litani y zonas estratégicas de Siria, incluyendo el Monte Hermón. Sus dichos profundizan la tensión en una región atravesada por negociaciones frágiles y un delicado equilibrio militar.
Los comentarios del vicepresidente de Estados Unidos se realizaron en el marco del evento Turning Point USA, donde se refirió a las conversaciones que mantuvo con autoridades iraníes durante más de 20 horas en Pakistán. En ese contexto, aseguró que Donald Trump “no quiere hacer un trato pequeño, sino un gran pacto”.
Además, agregó: “Ese es el acuerdo que está ofreciendo”. Por otro lado, subrayó cuál sería la propuesta de negociación impulsada por Trump: “Si ustedes se comprometen a no desarrollar un arma nuclear, haremos que Irán prospere”.
Finalmente, concluyó: “Vamos a lograr que sea económicamente próspero y vamos a integrar al pueblo iraní en la economía mundial de una manera que no lo ha sido en toda mi vida”.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha apuntado que las conversaciones con Irán pueden reanudarse en Pakistán en los próximos dos días, según una entrevista con el New York Post. “Deberían quedarse allí, en realidad, porque algo podría suceder en los próximos dos días, y estamos más inclinados a ir allí”, ha deslizado Trump.
En una de las declaraciones más tajantes desde el inicio de la escalada en Medio Oriente, el director del Mosad, David Barnea, sentenció este martes que el objetivo estratégico de Israel va mucho más allá de una victoria militar temporal. Según el jefe de la inteligencia, la supervivencia del Estado judío depende de la eliminación total de la estructura de poder que gobierna Teherán.
Durante una intervención pública, Barnea subrayó que la agencia de inteligencia había previsto que la campaña contra Irán se extendería incluso si se lograba un cese de los combates frontales. Para el Mosad, la estabilidad regional solo llegará con un cambio de raíz en el liderazgo persa.
“Ese régimen que busca nuestra destrucción debe desaparecer de la faz de la tierra”, expresó Barnea de forma categórica, reafirmando que las operaciones encubiertas y estratégicas seguirán activas.
EFE
La tensión diplomática entre los líderes de la derecha global ha estallado de manera inesperada. En una entrevista telefónica concedida al diario italiano Corriere della Sera, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una ofensiva verbal contra la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, cuestionando su liderazgo y su compromiso en el conflicto contra el régimen de Irán.
El malestar del mandatario estadounidense radica en la reticencia de Italia a participar activamente en el bloqueo naval que EE. UU. mantiene en el Golfo de Omán. Trump sugirió que Meloni está actuando de forma pasiva mientras su país depende del suministro energético que transita por las zonas en conflicto.
“¿Les gusta que vuestra presidenta no esté haciendo nada por obtener petróleo? ¿Le gusta eso a la gente? Estoy impactado con ella. Pensaba que tenía valor, pero me equivocaba”, sentenció Trump de forma tajante.
Pakistán ha enviado una propuesta formal a Estados Unidos e Irán para iniciar una nueva ronda de negociaciones a finales de esta semana con los puntos pendientes del conflicto. “Las cosas se están moviendo positivamente y existe la posibilidad de que las delegaciones mantengan una segunda ronda de conversaciones a finales de la semana o principios de la siguiente”, ha confirmado a EFE una fuente diplomática bajo condición de anonimato. Según esta fuente, la mayor parte de los asuntos fueron acordados en el encuentro del pasado fin de semana, por lo que una segunda cita “podría conducir a un avance si ambos aceptan resolver sus diferencias”.
Este nuevo intento diplomático busca superar el bloqueo en torno al programa nuclear de Irán, que fue el principal escollo del diálogo del pasado domingo. Según informaron fuentes de seguridad a EFE, Washington exige que Teherán renuncie totalmente a su derecho al enriquecimiento de uranio, una pretensión que el equipo encabezado por el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, impuso como una línea roja insalvable. Por su parte, la delegación iraní defiende su derecho a enriquecer uranio al menos para uso civil y condicionó cualquier cesión de material nuclear al control total del estrecho de Ormuz, una exigencia que EE UU rechazó.
EFE
A pocas horas de las conversaciones directas con el Líbano en Washington para un alto el fuego, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que "Israel y el Líbano no tienen grandes disputas entre sí, el problema es Hezbolá".
"Podemos hablar sobre los términos de un acuerdo marco para el futuro, pero recordemos siempre que el problema para la seguridad de Israel es el problema para la soberanía del Líbano: Hezbolá", insistió.
La producción de petróleo sufrió un desplome de 10,1 millones de barriles diarios (mb/d) en marzo por la guerra en Oriente Medio, lo que constituye la mayor caída de la historia, señaló este martes la Agencia Internacional de la Energía (AIE).
Asimismo, el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, previno este lunes que "abril debería ser peor que marzo" aunque se consiga una salida a la guerra. Esto es porque, si bien el mes pasado el mercado pudo ser abastecido con los petroleros que habían sido cargados en el golfo Pérsico antes de que estallara el conflicto, eso no puede ocurrir ahora.
Irán propuso a Estados Unidos una suspensión temporal de su programa de enriquecimiento de uranio por cinco años, durante las negociaciones celebradas el fin de semana en Islamabad, de acuerdo con The New York Times.
Además, Irán insistió en mantener dentro de su territorio las reservas de uranio altamente enriquecido, en desacuerdo con la solicitud de Estados Unidos de retirarlas del país, pero ofreció como alternativa reducir significativamente su nivel de enriquecimiento para impedir su uso inmediato en la fabricación de armas nucleares.
No obstante los funcionarios, citados bajo anonimato por el rotativo, advierten que esta opción mantiene ciertos riesgos, ya que el material, aunque diluido, podría ser reprocesado en el futuro hasta alcanzar niveles aptos para uso militar, lo que sigue siendo un punto de fricción clave entre ambas partes.
Con la mediación directa del gobierno de los Estados Unidos, delegaciones de Israel y el Líbano inician este martes en Washington una mesa de diálogo que busca establecer una hoja de ruta para el cese de las hostilidades.
El encuentro, coordinado por el secretario de Estado, Marco Rubio, se desarrolla en un clima de extrema tensión y con posturas que parecen inamovibles tras el incremento de los combates en la frontera norte.
Beirut busca acordar un alto el fuego que posteriormente permita abrir unas negociaciones más detalladas para buscar soluciones a largo plazo a los asuntos pendientes. Por su parte, la delegación israelí tiene como principal objetivo el desarme de Hezbolá, sin intenciones de aceptar un cese de hostilidades de antemano.
De acuerdo con las residentes declaraciones del presidente Donald Trump a Fox News, Irán "no está haciendo absolutamente ningún negocio y lo vamos a mantener así".
Además, sostuvo que las fuerzas estadounidenses destruyeron tanto la fuerza aérea, como la marina, su sistema antiaéreo, y sus radares, dejando a su vez sin líderes a los iraníes. "Sus líderes… ya no están. Es mucho. Es definitivo. Irán está acabado”, aseguró.
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones, después de que las conversaciones de Pakistán concluyeran sin acuerdo. "Nos ha contactado la otra parte", declaró a la prensa Trump, quien agregó: "Quieren llegar a un acuerdo a toda costa".
El republicano no reveló si ha aceptado regresar a la mesa de negociaciones con Teherán. Desde la puerta del Despacho Oval, Trump insistió en que su principal objetivo es evitar que la república islámica obtenga un arma nuclear y advirtió que no permitirá que Irán "chantajee" al resto del mundo.
Después de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad concluyeran el domingo sin un acuerdo para poner fin al conflicto, Trump anunció que su país bloqueará el estrecho de Ormuz. Esta vía estratégica para el comercio de crudo ha sido bloqueada por parte de Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí que comenzó el 28 de febrero, provocando fuertes perturbaciones a la economía mundial.
En un mensaje en Truth Social, Trump amenazó este lunes con "eliminar de inmediato" cualquier buque iraní que se salte el bloqueo de la Marina estadounidense y circule por el estrecho. El precio del petróleo han retornado al alza y las bolsas han acusado la falta de acuerdo en Islamabad.
Según el diario The Wall Street Journal, Trump estaría meditando romper la tregua temporal del 8 de abril y retomar los bombardeos sobre Irán para desbloquear las negociaciones.
EFE
El presidente Donald Trump volvió a provocar a Irán desde su cuenta de Truth Social este lunes al publicar que "ayer, 34 barcos cruzaron el estrecho de Ormuz" desde el inicio del cierre del canal por el que pasa el 20% del petróleo a nivel mundial.
La tensión por el control del Estrecho de Ormuz ha provocado una grieta diplomática entre las potencias occidentales. En una jornada marcada por el inicio del bloqueo marítimo total impuesto por la administración de Donald Trump, la Unión Europea y la OTAN han fijado posturas que distan del enfoque de "máxima presión" militar que emana desde la Casa Blanca.
La Alta Representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, compareció ante el Consejo de Seguridad de la ONU para lanzar una propuesta de carácter multilateral. Para la diplomática estonia, los ataques y restricciones en la región son "la llamada más clara hasta ahora" para formar una coalición internacional de seguridad marítima.
Kallas fue enfática al señalar que Bruselas no aceptará medidas que vulneren las normas de navegación global: Defensa del Derecho Internacional: La UE rechazará cualquier acuerdo que limite el paso libre por el estrecho.
Multilateralismo: Defendió la necesidad de "reforzar los instrumentos existentes" y adaptar la cooperación a las nuevas amenazas sin romper los marcos legales vigentes.
Mientras los tambores de guerra resuenan en el Golfo Pérsico y el presidente Donald Trump advierte sobre la destrucción de la flota iraní, la diplomacia de Teherán ha enviado una señal de apertura, aunque cargada de condiciones. El embajador de Irán en India, Mohammad Fathali, declaró que su país aún considera posible el diálogo con los Estados Unidos, siempre que se modifique el enfoque de las demandas occidentales.
Fathali se refirió detalladamente al fracaso de las negociaciones celebradas recientemente en la capital de Pakistán. Según el diplomático, el diálogo no prosperó debido a lo que calificó como "exigencias ilegales" por parte de la administración estadounidense.
En un clima de hostilidad creciente tras el inicio del bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz, el presidente Donald Trump subió la apuesta con una declaración que confirma la magnitud del enfrentamiento militar en curso. Según el mandatario, la capacidad naval de superficie de Irán ha sido virtualmente neutralizada, pero advirtió que no habrá piedad para las unidades menores que aún permanecen operativas.
Trump fue explícito al describir el estado actual de la fuerza naval del régimen islámico. En sus palabras, la Armada iraní "yace en el fondo del mar", contabilizando un total de 158 buques destruidos por el poderío de fuego estadounidense.
El mandatario aclaró que, hasta el momento, las fuerzas de EE. UU. habían ignorado deliberadamente a los "buques de ataque rápido" (lanchas rápidas armadas comúnmente usadas por la Guardia Revolucionaria), al considerarlos una amenaza menor. Sin embargo, esa política de tolerancia ha llegado a su fin con la implementación del bloqueo total al este de Ormuz.
El reloj marcó las 10 a.m. (hora del este) de este lunes y, con ello, la entrada en vigor de una de las medidas militares más drásticas de las últimas décadas. Estados Unidos ha formalizado el bloqueo marítimo total en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz, sellando el paso a toda embarcación comercial y de suministros en respuesta a la intransigencia del régimen iraní durante la fallida cumbre en Pakistán.
La particularidad de esta operación, confirmada por el Mando Central (CENTCOM) en una nota dirigida a todas las tripulaciones, es su carácter universal. A diferencia de sanciones previas, este cerco militar no discrimina la procedencia de los buques:
Prohibición total: No pueden entrar ni salir embarcaciones del área delimitada al este de Ormuz, sin importar si portan banderas de aliados occidentales, países asiáticos o naciones neutrales.
El ministro de Exteriores y primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, transmitió este lunes una advertencia contundente a su homólogo iraní sobre los peligros de paralizar el flujo energético global.
Durante una comunicación oficial, el líder qatarí subrayó que la seguridad de los mares es un bien común que no debe verse afectado por los intereses de las partes en conflicto. El posicionamiento de Doha surge en respuesta al cierre del Estrecho de Ormuz por parte de Irán y el posterior bloqueo total impuesto por Estados Unidos.
“Las vías marítimas deben mantenerse abiertas y no deben utilizarse como herramienta de presión ni como moneda de negociación”, sentenció Al Thani, marcando una postura de neutralidad activa ante el asfixiante cerco naval que afecta al Golfo
Según una nota dirigida a las tripulaciones de buques comerciales y recogida por la agencia Reuters, el cerco militar en el Golfo de Omán y el Mar Arábigo se aplicará a todo el tráfico marítimo, independientemente de la bandera que enarbole la embarcación.
La medida, ejecutada por el Mando Central (CENTCOM), busca sellar completamente el acceso a los puertos iraníes y controlar el flujo de suministros en una de las zonas de navegación más transitadas del mundo.
En un contexto de máxima volatilidad internacional, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este lunes haber mantenido una comunicación directa con el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, para coordinar posiciones tras el colapso de la cumbre de paz en Pakistán. Según un comunicado oficial, la llamada tuvo lugar el domingo, apenas horas después de que la delegación estadounidense abandonara la mesa de diálogo.
Durante la conversación, Netanyahu fue informado sobre los pormenores de las 21 horas de negociación en Islamabad. El mandatario israelí subrayó que la postura de su administración es idéntica a la exigencia planteada por los enviados de Donald Trump: la capitulación nuclear de Teherán.
“Vance dejó claro que el tema central es la retirada de todo el material enriquecido y garantizar que no haya más enriquecimiento”, detalló el gabinete de prensa del Gobierno israelí.
Para Israel, cualquier pacto que permita a Irán conservar centrífugas activas o reservas de uranio (incluso a niveles bajos) es considerado una amenaza existencial. Esta "línea roja" fue uno de los principales escollos que dinamitó el diálogo en Islamabad, ya que Irán calificó estas demandas como "irrazonables" y una violación a su soberanía.
Tras la conclusión sin acuerdo de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, los mediadores regionales se apresuran a asegurar una segunda ronda de negociaciones en cuestión de días para evitar el colapso de un frágil alto el fuego de dos semanas, informó el domingo The Wall Street Journal, citando a funcionarios familiarizados con el tema.
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que su país y el Reino Unido van a organizar "en los próximos días" una conferencia con los países que estén dispuestos a participar en una misión "estrictamente defensiva", para restablecer la libre circulación por el estrecho de Ormuz.
En un mensaje en su cuenta de X, Macron puso el acento en que esa misión será "estrictamente defensiva y distinta de los beligerantes", lo que deja al margen a Estados Unidos, Israel e Irán, y en que su objetivo es que se pueda desplegar "desde que la situación lo permita".
Aucun effort ne doit être ménagé pour parvenir rapidement à un règlement solide et durable du conflit au Moyen-Orient par la voie de la diplomatie.Un règlement qui permette de doter la région d’un cadre robuste permettant à chacun de vivre en paix et en sécurité.…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2026
El jefe de Estado francés insistió en que no hay que descartar ningún esfuerzo para lograr "una solución sólida y duradera del conflicto en Oriente Medio por la vía diplomática" para así "dotar a la región de un marco robusto" con el que todas las partes puedan "vivir en paz y en seguridad".
Eso significa, dijo, abordar "todas las cuestiones de fondo" y darles "una respuesta duradera", lo que incluye tanto el programa nuclear y balístico de Irán, como sus "acciones desestabilizadoras en la región", pero igualmente la reanudación "lo más rápido posible de una navegación libre y sin obstáculos en el estrecho de Ormuz".
No effort must be spared to swiftly reach, through diplomatic means, a strong and lasting settlement to the conflict in the Middle East.Such a settlement must provide the region with a robust framework enabling all to live in peace and security.…— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 13, 2026
El papa León XIV respondió este lunes a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que recordó que "el evangelio es claro" y que "la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra", según dijo durante el vuelo hacia Argelia para su tercer viaje internacional.
"Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz", dijo el pontífice estadounidense en declaraciones a los periodistas que viajan en el avión junto al pontífice. León XIV aseguró además que no tiene "miedo" de la administración Trump o de "declarar fuertemente el mensaje del Evangelio".
"Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el del construir la paz", añadió.
Agregó que él sólo está invitando "a todos para buscar la manera de construir puentes de paz y reconciliación, de buscar modos de evitar guerra siempre que se pueda".
"Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio", aseveró el pontífice, quien siente "mucho" las palabras que le dirigió Trump, pero él, según afirmó, seguirá con su misión. "Creo que es muy importante volver a ese sendero, sea a través de Naciones Unidas, o de otras maneras y trabajar por la paz", añadió León XIV.
El presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió el domingo contra el papa León XIV y dijo que es "terrible en política exterior" aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, y le instó a "dejar de complacer a la izquierda radical".
"El papa León es DÉBIL con el crimen y terrible en política exterior", escribió el mandatario en su red Truth Social, en un largo mensaje en el que le insta a "concentrarse en ser un gran papa, no un político", porque "está perjudicando a la Iglesia católica".
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