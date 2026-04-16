Ya rige la tregua entre Israel y Líbano con un plan de 6 puntos: qué dice cada uno

El entendimiento alcanzado entre Israel y Líbano , con mediación de Estados Unidos , se apoya en seis ejes centrales que delinean una hoja de ruta inicial hacia la desescalada del conflicto y la eventual construcción de una paz duradera en Medio Oriente .

El primer punto establece un cese de hostilidades a partir desde este jueves , con una duración inicial de diez días. La medida, presentada como un gesto de buena voluntad , busca generar un clima propicio para retomar negociaciones directas entre ambas partes, tras meses de tensión en la frontera común.

En segundo lugar, el acuerdo contempla la posibilidad de extender ese cese del fuego, siempre y cuando haya avances concretos en las acciones y el Estado libanés demuestre capacidad efectiva para ejercer control sobre su territorio . Este aspecto introduce una condición clave: la estabilidad dependerá, en gran medida, de la capacidad institucional del Líbano.

El tercer eje reafirma el derecho de Israel a la legítima defensa . Según lo estipulado, podrá responder ante amenazas inminentes o en curso incluso durante la tregua, aunque se compromete a no llevar adelante operaciones ofensivas dentro del territorio libanés, marcando un delicado equilibrio entre contención y disuasión.

El cuarto punto pone el foco en la responsabilidad del Estado libanés de frenar las acciones de Hezbolá y otros grupos armados no estatales. El acuerdo exige medidas concretas para evitar ataques contra objetivos israelíes, reforzando la idea de que la seguridad interna debe quedar exclusivamente en manos de las fuerzas oficiales.

En quinto lugar, ambas partes reconocen que la soberanía y la defensa del Líbano corresponden únicamente a sus instituciones estatales. Esto implica un intento de limitar el accionar de actores externos o paralelos que, históricamente, han influido en la dinámica del conflicto.

Finalmente, el sexto punto establece el compromiso de retomar negociaciones directas con mediación estadounidense, incluyendo temas sensibles como la demarcación de la frontera terrestre. Este aspecto aparece como el paso indispensable para avanzar hacia un acuerdo integral que garantice seguridad y estabilidad a largo plazo.

En conjunto, los seis puntos configuran un esquema inicial que combina medidas inmediatas de distensión con compromisos estructurales. Aunque el entendimiento no resuelve de fondo las tensiones históricas, sí abre una ventana diplomática cuyo éxito dependerá del cumplimiento efectivo de cada uno de estos pilares.