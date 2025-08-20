El futuro llegó y nadie lo explicó: por qué la gente tiene desconfianza de la IA

Un informe global revela una verdad incómoda: la gente teme a la IA porque nadie se atreve a contarles lo que realmente está pasando.

Lo que muestra un informe “On the Razor’s Edge” de Seismic es simple y demoledor: la mayoría de las personas cree que la inteligencia artificial (IA) va a empeorar sus vidas. Se trata de una tendencia concreta, el estudio se basó en 14.000 entrevistas en 15 países, incluyendo economías centrales como Estados Unidos, Francia, Japón y Alemania. Lo que encontró es que la gente teme perder su trabajo y también desconfía de las instituciones que deberían guiarlos en este cambio: los gobiernos, las empresas y los medios.

Más del 60% piensa que la IA aumentará el desempleo, que profundizará la desigualdad, los dejará más aislados y sus hijos vivirán peor. Incluso entre los que están familiarizados con la tecnología, el escepticismo domina. En todos los grupos analizados, la desconfianza es transversal. El público siente que el mundo se mueve hacia un lugar incierto y que nadie se toma el trabajo de explicarles nada.

Y tienen razón. Lo que el estudio revela no es una paranoia colectiva sino el resultado de una omisión brutal. Nadie les dice la verdad: que sus trabajos, efectivamente, van a desaparecer. Pero eso no es una catástrofe. Al contrario, con una reducción masiva de la burocracia, con el reemplazo de millones de tareas repetitivas, con una caída generalizada en los costos de producción y distribución, y con un nuevo esquema de recaudación fiscal centrado en las empresas que ya no necesitan empleados, la vida será más fácil para todos.

El precio de los alimentos bajará. La energía será más barata, el transporte, más eficiente; el acceso al conocimiento, inmediato. Todo lo que hoy representa escasez o sufrimiento económico, va camino a resolverse por pura eficiencia técnica. Pero ese relato no existe en los medios. ¿Por qué? Porque los medios están en guerra por su propia supervivencia.

Los que hoy escriben columnas, arman noticieros o gestionan redacciones saben que en pocos años serán prescindibles. Que un modelo de lenguaje podrá hacer lo mismo, más rápido y más barato. Entonces recurren al miedo como estrategia de defensa. No para proteger a la sociedad, sino para protegerse a sí mismos. Lo mismo vale para todos los que viven del sistema actual: funcionarios, burócratas, reguladores, consultores.