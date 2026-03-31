El Dalai Lama se alinea con el papa León XIV para exigir el cese de las guerras

El líder espiritual tibetano, Dalai Lama, se apoya en la misma intensión que el papa León XIV para exigir que terminen las guerras en Ucrania e Irán.

El Dalai Lama, al igual que Leon XIV, pidió por la paz en el mundo. Foto: Efe

El Dalái Lama se alineó este martes con el papa León XIV al secundar el llamamiento al desarme global lanzado por el pontífice durante la misa del Domingo de Ramos, en un mensaje de unidad entre dos de los líderes religiosos más populares del planeta frente a las guerras en Ucrania e Irán, que ha impactado en todo Oriente Medio.

"La historia nos ha demostrado una y otra vez que la violencia solo engendra más violencia y nunca constituye una base duradera para la paz", afirmó Tenzin Gyatso, el XIV dalái lama, en un mensaje desde su exilio en la India.

El líder espiritual tibetano, de 90 años, apeló a la compasión y la autodisciplina como valores transversales a todos los credos, una base ética que considera indispensable para desactivar los conflictos en Ucrania y Oriente Medio mediante el diálogo.

"Apoyo de todo corazón el poderoso llamamiento a la paz realizado por el Santo Padre (…) Su llamado a deponer las armas y renunciar a la violencia resonó profundamente en mí, pues aborda la esencia misma de lo que enseñan todas las grandes religiones", añadió.

El Dalai Lama llega al Monasterio Namgyal, al norte de India, para encabezar una oración por las víctimas de la represión china en el Tíbet. Foto: EFE El Dalai Lama pidió el fin de la violencia y que las armas sean reemplazadas por el diálogo. Foto Efe EFE El dalai lama apela al diálogo En su mensaje, el Nobel de la Paz insistió en el diálogo y la diplomacia para lograr una paz duradera, e instó a una solución diplomática y basada en el diálogo entre "hermanos y hermanas", dijo el Dalai Lama.