El Congreso de Estados Unidos aprueba el acuerdo que pone fin al cierre de Gobierno más largo de su historia

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles un acuerdo que pone fin al cierre de Gobierno más prolongado en la historia del país, que se extendió durante 43 días debido a un enfrentamiento político entre republicanos y demócratas .

El proyecto, que había sido impulsado por el Senado el lunes pasado , fue aprobado por 222 votos a favor y 209 en contra. Entre los sufragios positivos se contaron seis demócratas, mientras que dos republicanos se manifestaron en contra de la medida.

El texto pasará ahora al Despacho Oval para su promulgación. El presidente Donald Trump convocó a la prensa a las 21.45 (hora local) para firmar el acuerdo y poner oficialmente fin al cierre gubernamental, según la agencia de noticias EFE.

Según la votación final, seis demócratas se sumaron a los republicanos para apoyar la iniciativa, mientras que los legisladores Thomas Massie (Kentucky) y Greg Steube (Florida) fueron los únicos republicanos en oponerse.

“La historia nos recuerda que los cierres gubernamentales nunca cambian el resultado, solo el costo que paga el pueblo estadounidense”, afirmó el representante republicano Tom Cole, presidente del Comité de Asignaciones. “Durante los últimos 43 días, los hechos no cambiaron, los votos necesarios no cambiaron y el camino a seguir tampoco se modificó”, añadió.

Sectores progresistas del Partido Demócrata criticaron la aprobación del texto, al señalar que la ley no incluye la extensión de los subsidios federales de salud del Obamacare, que vencen a fin de año.

La reacción demócrata y el contenido del paquete aprobado

La congresista demócrata por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, acusó a la administración de Trump de actuar con “crueldad” durante el cierre de Gobierno al haber intentado frenar la financiación de los programas de asistencia alimentaria, de los que dependen unos 42 millones de personas.

La medida aprobada contempla un paquete presupuestario que garantizará el funcionamiento del Gobierno hasta enero de 2026, además de tres proyectos adicionales destinados a financiar programas agrícolas, obras militares, asistencia a veteranos y agencias legislativas.

Detalles y consecuencias del cierre del Gobierno en Estados Unidos

Medios estadounidenses informaron que los republicanos incluyeron una cláusula que habilitaría a funcionarios a demandar al Gobierno por sumas de hasta medio millón de dólares por haber sido investigados en relación con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El acuerdo también establece la restitución de los empleados federales despedidos durante la parálisis y garantiza el pago retroactivo de los salarios suspendidos.

Las agencias federales anticiparon a sus trabajadores que este jueves deberán reincorporarse a sus tareas, una vez que el presidente firme la ley que pone fin al cierre de Gobierno más largo en la historia del país.