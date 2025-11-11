Donald Trump felicitó a los republicanos tras el fin al cierre del gobierno de Estados Unidos: "Estamos reabriendo el país"

El Congreso de Estados Unidos aprobó el financiamiento que puso fin al cierre más largo del país, en medio de tensiones políticas y apoyo de Trump.

Estados Unidos atravesaba un momento de muchas tensiones en medio del cierre al Gobierno del país, que, como último impacto, había generado grandes retrasos en distintos vuelos a lo largo del país. Este martes, se llevó a cabo una votación sobre el financiamiento, que finalmente concluyó este "shutdown", donde Donald Trump felicitó a líderes republicanos.

Tras la votación, el presidente de Estados Unidos felicitó a varios representantes republicanos, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al líder de la mayoría del Senado, John Thune, luego de que los senadores demócratas votaran, junto a los republicanos, a favor de esta medida de financiación.

"Felicitaciones para ti, para John y para todos por una gran victoria", expresó el mandatario estadounidense durante el discurso que dio para el Día de los Veteranos en Estados Unidos.

"Estamos reabriendo nuestro país. Nunca debió haber sido cerrado", agregó. Según explicó, este financiamiento del Senado reabrirá el Gobierno a cambio de que más adelante se realice otra votación para extender los subsidios mejorados pertenecientes al programa Affordable Care.

El deseo de Donald Trump de cara a la votación En el marco de la votación que se llevará a cabo este miércoles en la Cámara de Representantes, Donald Trump expresó: "Así que la Cámara va a votar, y creo que van a votar a favor. Creo que la mayoría de la gente quiere verlo abierto. Solo quienes odian a nuestro país quieren verlo cerrado, porque nuestro país está funcionando muy bien".