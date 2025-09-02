El ciclón Kiko se convirtió en huracán en el Pacífico y hay alarma: hacia dónde se dirige

Según pronosticó el Centro Nacional de Huracanes, se espera un “fortalecimiento constante” de Kiko "durante el próximo día o dos”.

Este martes, el ciclón Kiko, que se había formado en el Océano Pacífico la semana pasada, se convirtió en un huracán. Así lo había pronosticado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), división que también informó que no hay alertas ni avisos activos para zonas costeras en tierra firme.

Qué se sabe del huracán Kiko La NHC difundió que Kiko alcanzó vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora (120 km/h) y mantenía un desplazamiento hacia el oeste a una velocidad de 7 mph. Asimismo, reportó que el centro del huracán se ubicó cerca de la latitud 13.8° norte y la longitud 128.3° oeste.

Hacia dónde se dirige el huracán Kiko “Kiko se está moviendo hacia el oeste cerca de 6 mph (9 km/h) y se espera que este movimiento continúe hasta el miércoles. Se pronostica un giro gradual hacia el oeste-noroeste a fines de esta semana”, señala el reporte.

Por otro lado, se pronosticó un “fortalecimiento constante” de Kiko "durante el próximo día o dos”, lo que implicaría que podría pasar a ser un huracán mayor, al menos hasta el 5 de septiembre, por las condiciones y la temperatura de las aguas.

huracan kiko pacifico (1) La posición del huracan Kiko.