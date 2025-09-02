Las nuevas imágenes de los imponentes buques estadounidenses que acechan Venezuela

La armada de Estados Unidos difundió nuevas imágenes del USS Iwo Jima y el USS San Antonio que ya navegan el mar Caribe en la costa de Venezuela.

Luego del enorme despliegue de buques y submarinos de la armada de Estados Unidos en el mar Caribe, donde se desplegó incluso un submarino nuclear, si bien aún no se han movilizado y pareciera ser solo una amenaza a Nicolás Maduro, en las últimas horas difundieron imágenes de uno de los buques más imponentes.

En estas imágenes se puede observar al USS Iwo Jima y al USS San Antonio, que ya se encuentran navegando frente a la costa de Venezuela, en una movilización impulsada por la administración de Donald Trump en la lucha contra el narcoterrorismo en Latinoamérica, especialmente en Venezuela.

Estos buques anfibios cuentan con la capacidad de transportar tropas y aeronaves, y con sistemas de combate Aegis, capaces de lanzar misiles Tomahawk.

A estos hay que sumarle tres buques equipados con misiles antiaéreos y armamento antisubmarinos, el crucero USS Newport News —equipado con misiles Tomahawk, cañones y sistemas de intercepción cibernética—, junto a un submarino de propulsión nuclear capaz de lanzar misiles desde el mar a objetivos terrestres. Este despliegue se da junto a la movilización de unos 4.500 efectivos, de los cuales la mitad son marines.

Todo este operativo se enmarca en una ofensiva contra el narcotráfico y el llamado narco-terrorismo en la región, enfocado en Venezuela y Nicolás Maduro, a quien acusan de liderar el Cártel de los Soles y por el cuál rige una recompensa de 50 millones de dólares.