El impactante video que difundió Netanyahu del ataque de Hamás el 7 de octubre

El primer Ministro de Israel difundió un duro video donde se puede ver cómo miembros del grupo terrorista atacan a una familia escondida en un búnker.

En medio de las polémicas en Israel tras los ataques en la ciudad de Gaza y la movilización llevada a cabo por las fuerzas militares israelíes en esa zona, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, difundió un duro video donde se ve cómo, segundos después de esconderse, una familia es atacada por miembros de Hamás en su casa.

Con el paso del tiempo desde la incursión del grupo terrorista en el país el 7 de octubre de 2023, se difundieron más imágenes y videos de los distintos ataques perpetrados por los miembros de Hamás contra personas y familias.

El duro video difundido por Benjamín Netanyahu Video difundido por Netanyahu El video difundido por Netanyahu en el programa "Remember October 7" (Recordando el 7 de octubre)

En esta oportunidad, fue el propio mandatario israelí quien compartió un video a través de la televisión de Israel. En él se observa cómo una familia, dos niños y un hombre adulto, busca refugio segundos antes de que miembros de esta organización terrorista los ataquen. Incluso, el padre debió cargar a uno de sus hijos para llegar al búnker.

En este duro registro se muestra que, tras buscar refugio, uno de los atacantes lanza una granada que, luego de rebotar, explota y ocasiona la muerte del hombre. Luego, puede verse a jóvenes saliendo del búnker apuntado por los atacantes junto a su hermano.