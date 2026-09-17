Ed Sheeran: cómo cultivar la imagen del "chico bueno" de la música contribuyó a la peor crisis de su carrera

El popular cantante británico Ed Sheeran enfrenta la mayor controversia de su carrera tras la tormenta generada por la decisión de excluir al estadounidense Macklemore como telonero de su gira por EE.UU., después de que el rapero realizara comentarios a favor de los palestinos sobre el escenario.

Sheeran es uno de los compositores más exitosos de todos los tiempos. Ha vendido más de 120 millones de discos y ha permanecido más de 1.000 semanas en las listas de álbumes de EE.UU.

Parte de su atractivo ―‍además de sus canciones pegadizas―‍ es su imagen de chico bueno de la música e incluso, de persona común.

Su aspecto y forma de vestir recuerdan más a los de un aficionado que regresa en tren después de Glastonbury antes que a los de una de las estrellas principales de dicho festival.

Ha cultivado cuidadosamente una imagen pública amable y accesible, en la que todo el mundo es bienvenido.

En 2014, donó todo su guardarropa a tiendas benéficas. Ese mismo año adoptó un gatito de un mes, salvándolo de la eutanasia, y lo llamó Graham. Actualmente dirige una organización caritativa que ofrece clases de música a menores de 18 años en Suffolk, el condado inglés donde creció.

Ha intentado mantenerse alejado de la política, participando normalmente solo en campañas relacionadas con cuestiones como la protección de los derechos de autor y la reventa ilegal de entradas, o para expresar preocupación por el impacto del Brexit en los músicos que realizan giras.

Pero, como la mayoría de los artistas, sus inclinaciones son más bien progresistas. En 2017 afirmó que apoyaba al entonces líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, aunque evitó respaldarlo públicamente durante la campaña electoral.

"La gente pensó que, porque no me posicioné abiertamente a su favor, yo no apoyaba a Corbyn", declaró Sheeran al Sunday Times.

"Si me conocieras como persona y escucharas mi música, podrías deducir con bastante fundamento que es el tipo de persona que realmente me cae bien", añadió.

Getty Images Mackelmore lleva tiempo expresando públicamente su apoyo a la causa palestina.

Una medida polémica

Cuando se trata de asuntos ajenos a la música, Sheeran prefiere actuar con cautela. Según explica, su razón es que la música debería unir a las personas. Considera sus conciertos como un "espacio seguro y de refugio" basado en la humanidad compartida.

Esta semana, ese argumento se ha venido abajo, desencadenando una crisis para su reputación y su carrera.

La historia es así: el rapero Macklemore fue elegido como artista telonero en la gira de Sheeran por EE.UU. y, en la primera noche de la gira, pronunció un discurso en el que dijo "Palestina libre" y mostró imágenes de la destrucción en Gaza.

A la noche siguiente se refirió al número de víctimas mortales como un genocidio, una afirmación que el gobierno de Israel rechaza.

Por esa razón, recibió duras críticas y la organización StopAntisemitism acusó a Macklemore de haber "tendido una emboscada" al público de Sheeran.

Además, los propietarios de los estadios, aparentemente encabezados por Robert Kraft, multimillonario dueño de los New England Patriots, presionaron a Sheeran y a sus promotores para que lo expulsaran de la gira.

Tras una semana de conversaciones a puertas cerrada, lograron su objetivo.

Este martes, Sheeran emitió un comunicado en el que afirmó que la decisión había sido tomada por los promotores, no por él. Y agregó que había intentado tender puentes entre las partes implicadas, sin éxito.

También aseguró que no era "cómplice de la situación", y argumentó que su decisión de mantenerse al margen del debate sobre Oriente Medio en el ámbito público no significaba que "no le importara".

"Estoy horrorizado por el conflicto entre Israel y Palestina. El sufrimiento y el dolor causados en ambos lados constituyen una tragedia humana. Hay demasiadas guerras en el mundo que provocan un dolor inconmensurable, ninguna de las cuales debería ser tolerada", escribió Sheeran en un comunicado.

"Hay una razón por la que no utilizo mi plataforma profesional para hablar de política: mi público incluye a jóvenes, y a menudo a niños, de todos los orígenes", añadió.

El comunicado no sirvió para calmar la controversia.

Getty Images Robert Kraft es el dueño del estadio donde se iba a presentar Ed Sheeran junto a Mackelmore en Boston, EE.UU.

"Se ha lavado las manos"

Según sus críticos, si Sheeran está tan preocupado por los niños, ¿cómo es que no ha mencionado a los miles de niños muertos en Gaza?

Otros apuntaron que su abstención política no había sido absoluta.

En 2018 vistió una camiseta con el lema "Justicia para Grenfell" en el estadio de Wembley tras el incendio de la Torre Grenfell en Londres, donde murieron más de 70 personas.

Además, participó en el Concert For Ukraine (Concierto por Ucrania) en 2022 y a principios de este año grabó junto a U2 una canción de protesta sobre la guerra en dicho país.

También surgieron preguntas sobre su relación con Kraft. Sheeran cantó en la boda del empresario en 2022 y, en una entrevista posterior, lo describió como una persona "muy amable".

El periodista musical Jeffrey Ingold afirmó que la aparente aceptación por parte de Sheeran de la decisión de apartar a Macklemore parecía un acto de cobardía.

"Es uno de los músicos más importantes del mundo. Tiene poder y capacidad de influencia. Y, esencialmente, se ha lavado las manos diciendo: 'Esto no es mi responsabilidad'", le dijo Ingold a la BBC.

Y añadió: "Tenía alternativas. Podría haberles dicho a los promotores y a los propietarios de los recintos, incluido Robert Kraft: '¿Saben qué? No vamos a actuar allí. Si no nos permiten actuar a todos, no lo haremos'. Podría haber buscado otros escenarios".

Una gira en crisis

Horas después de la publicación del comunicado de Sheeran, su gira entró en crisis.

Los tres artistas invitados que debían actuar en las fechas restantes, Finneas, Aaron Rowe y Lukas Graham, se retiraron en señal de apoyo a Macklemore.

Beoga, la banda que acompaña a Sheeran en canciones como Galway Girl y Nancy Mulligan, también abandonó la gira.

Muchos de ellos afirmaron que la expulsión de Macklemore, decidida por un grupo de multimillonarios, representaba un efecto intimidatorio sobre la libertad de expresión.

Getty Images Se desconoce cuánto puede afectar esta polémica la carrera de Ed Sheeran.

Otras figuras del mundo de la música y de otros ámbitos también se pronunciaron.

La estrella del pop Pink, que es judía, compartió nuevamente un meme contrario a Macklemore y después publicó su propio mensaje explicando por qué criticaba los comentarios del rapero.

De repente, y contra su voluntad, Sheeran se ha convertido en el centro de una tormenta política relacionada con uno de los asuntos más divisivos del mundo.

¿Podría haber gestionado mejor la situación cuando estalló la polémica? Sin duda.

En su comunicado afirmó que quería continuar con la gira para no decepcionar a los fanáticos ni al personal que depende económicamente de sus conciertos.

Si hubiera amenazado con cancelar los espectáculos, podría haber presentado esa decisión como una protesta en defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, eso inevitablemente también habría sido interpretado como un respaldo a las declaraciones de Macklemore.

Así pues, Sheeran quedó atrapado en una situación sin salida. Estaba condenado a recibir críticas hiciera lo que hiciera.

Su imagen de buen tipo ha sufrido un importante desgaste y el tono de "no es mi responsabilidad" de su comunicado ciertamente no ayudó.

Ingold señala: "Creo que esto cambiará la forma en que la gente lo percibe de ahora en adelante".

"Ha dicho que no es cómplice, pero en realidad es enormemente cómplice de lo que está ocurriendo [en esta gira]".

Jem Aswad, editor ejecutivo de música de la revista Variety, afirma que este episodio demuestra que "no se puede ser neutral en esta cuestión".

Dicho esto, señala que la mayoría de la gente no acude a los conciertos de Sheeran para que le recuerden asuntos como Gaza, sino "para dejar de pensar en ellos y entretenerse".

Aswad duda de que esta polémica cause un daño importante a la carrera del cantante y considera que buena parte de las críticas "no proceden necesariamente de los seguidores de Ed Sheeran".

"Provienen de personas que desaprueban la manera en que se ha comportado en esta situación y no estoy seguro de que muchas de ellas sean realmente fans de Ed Sheeran", añade.

Lo comprobaremos cuando Sheeran actúe el próximo sábado en Filadelfia. Puede que un sector especialmente crítico haga oír su opinión, pero muchos otros simplemente acudirán para disfrutar de la música.

La pérdida de su banda de acompañamiento tampoco es un desastre tan grande como podría parecer.

En giras anteriores, Sheeran ha sido el único artista sobre el escenario, acompañándose a sí mismo con un pedal de bucles.

Pero una vez que esta serie de conciertos concluya en México el próximo diciembre, sus siguientes pasos deberán planificarse con sumo cuidado.

Quizá, en una época de crispación y descontento generalizados, mantenerse por encima de la contienda sea simplemente imposible.

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FUENTE: BBC