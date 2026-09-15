El rapero Macklemore es apartado de la gira de Ed Sheeran tras sus palabras a favor de una "Palestina libre"

El rapero estadounidense Macklemore quedó fuera de la gira del cantante británico Ed Sheeran luego de los comentarios que hizo a favor de los palestinos en sus conciertos a principios de este mes.

El artista, cuyo nombre real es Benjamin Haggerty, había sido el telonero de la gira Loop de Sheeran en EE.UU., pero fue criticado por grupos judíos después de mencionar la frase "Palestina libre" en dos conciertos y pronunciar discursos políticos.

Macklemore reafirmó sus declaraciones el lunes, confirmando que había sido excluido de la gira y escribiendo en un comunicado que la verdadera víctima es el pueblo palestino en Gaza.

Ed Sheeran aún no se ha pronunciado al respecto, y se desconoce quién sustituirá a Macklemore durante el resto de la gira.

La polémica comenzó el pasado 4 de septiembre, cuando Macklemore, quien ha sido un activista propalestino desde hace tiempo, actuó en el concierto de Ed Sheeran en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Desde el escenario les dijo a los asistentes: "Una de las principales razones por las que quise hacer esta gira es para poder pararme en estadios como este y decir dos palabras que son muy, muy importantes para mí: Palestina libre".

A continuación, interpretó su canción Hind's Hall, que condena las acciones militares de Israel en Gaza, mientras se proyectaban en la gran pantalla imágenes de la devastación en Gaza.

BBC Macklemore ha sido un defensor de la causa palestina durante años.

Tras esa actuación, el grupo activista StopAntisemitism criticó al rapero, diciendo: "Los fans judíos compraron entradas para ver cantar a Ed Sheeran... no para ser emboscados por la propaganda antiisraelí de Macklemore".

La noche siguiente, Macklemore regresó al mismo escenario y se dirigió directamente a sus "hermanos y hermanas judíos" presentes entre el público.

"Criticar a Israel, criticar el apartheid, estar en contra del genocidio, no es de ninguna manera una crítica hacia ustedes", dijo, y agregó que quería que la gente de Gaza y Cisjordania supiera que no habían sido olvidados.

Israel rechaza las acusaciones de genocidio. Afirma que sus tropas llevan a cabo operaciones de autodefensa en Gaza y la Cisjordania ocupada de conformidad con el derecho internacional.

El ejército israelí lanzó una campaña en Gaza en respuesta a un ataque sin precedentes liderado por el grupo militante Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron alrededor de 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.

Durante la campaña militar de Israel en Gaza, más de 73.780 personas han muerto, según el Ministerio de Salud del territorio, controlado por Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

Pero la reacción en contra de Macklemore no hizo más que intensificarse, e incluyó una petición del Consejo Israelí-Estadounidense instando a Sheeran a que lo excluyera de la gira.

"Esto fue un concierto de Ed Sheeran, no un mitin político, ni una protesta, ni un acto activista", dijo el consejo, añadiendo que el rapero utilizó "mensajes sesgados y afirmaciones controvertidas".

Getty Images Ed Sheeran y Macklemore, fotografiados en 2014, son amigos desde hace 13 años, según declaró el rapero.

"Tomar partido puede salir caro"

En su comunicado en Instagram, Macklemore dijo que después de una semana de "conversaciones difíciles" con Sheeran, que finalmente terminaron "en un punto de desacuerdo fundamental", fue excluido del cartel.

La promotora de la gira, Messina Touring Group, declaró a la revista Rolling Stone que los recintos les habían comunicado que no permitirían la actuación de Macklemore, "lo que conllevaría la cancelación de la gira y afectaría a cientos de miles de fans".

En su declaración, Macklemore dijo que comprendía la difícil situación en la que se encontraba Sheeran, pero criticó al cantante inglés por no tomar partido.

"Tomar partido puede salir caro. Dinero, contratos publicitarios, patrocinios, festivales, conciertos privados, relaciones y acceso. Yo lo he perdido todo. Pero no existe una posición neutral entre el opresor y el oprimido", escribió.

También se refirió a las acusaciones de antisemitismo, escribiendo que "una de las formas más efectivas de imponer el silencio ha sido instrumentalizar la acusación de antisemitismo".

"Cuando criticar a Israel, oponerse al sionismo o decir 'Palestina libre' se confunde con el odio hacia el pueblo judío, no se protege al pueblo judío. Se protege a Israel de rendir cuentas", añadió.

Pero hizo hincapié en que, aunque solo dio dos conciertos en la gira, si sus palabras conseguían "volver a centrar la conversación en Palestina, entonces había sido la gira más exitosa en la que jamás había participado".

Reuters Pink se vio envuelta en la controversia cuando compartió en redes sociales críticas a Macklemore.

La polémica también involucró a la cantante estadounidense Pink, que es judía, después de que compartiera un mensaje que criticaba a Macklemore.

Ella también recibió duras críticas por su postura, y sus detractores la atacaron por todo, desde su estilo de crianza hasta comentarios anteriores sobre mujeres como Paris Hilton, Britney Spears y Christina Aguilera.

Posteriormente, publicó un extenso comunicado en el que afirmaba que no hablaba en nombre de Israel ni de ningún gobierno, y explicaba sus críticas a los comentarios y la conducta de Macklemore en el escenario.

"El fin de semana pasado, [Macklemore] se paró frente a un estadio lleno de familias amantes de la música, con imágenes violentas de una guerra en las pantallas, dedicó una canción al movimiento de su elección y luego tomó el micrófono para decirles a todos los judíos en el estadio que no se trataba de ellos."

"Ustedes no deciden eso por nosotros", escribió.

Pink también señaló que en 2014, Macklemore interpretó su himno a favor de las parejas del mismo sexo, Same Love, en los premios Grammy, mientras que en una ceremonia de boda multitudinaria 33 parejas LGBTQ+ se casaron en el escenario.

Pero más tarde ese mismo año el rapero tuvo que disculparse por un disfraz que usó, el cual incluía una peluca negra, barba y una nariz postiza aguileña que, según sus críticos, era antisemita.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC