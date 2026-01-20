Donald Trump formalizó la Junta de la Paz con duras críticas a la ONU

El presidente de Estados Unidos oficializará este jueves la creación del organismo que tendrá a Argentina como miembro fundadora.

Donald Trump formalizará la creación de la Junta de la Paz, un organismo con el que pretende que un grupo de países acuden a mesas de diálogo para resolver conflictos internacionales. El mismo del que será parte Argentina luego de la invitación del propio presidente de Estados Unidos a su par Javier Milei.

El anuncio se produjo en el marco de una rueda de prensa en la que aprovechó para criticar el rol de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los últimos diálogos de paz. "Acabamos de crear la Junta de la Paz, que creo que va a ser increíble. Ojalá la ONU pudiera hacer más. Ojalá no necesitáramos una Junta de la Paz, pero, con todas las guerras que resolví, la ONU nunca me ayudó en ninguna", declaró.

Durante la conferencia en Casa Blanca con motivo del primer aniversario de su segundo mandato, agregó que a pesar de ese motivo, desea "dejar que la ONU siga existiendo", según señaló, "porque su potencial es muy grande".

El próximo jueves, Trump presidirá la ceremonia de fundación de la Junta de la Paz, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza). Al evento acudirá el presidente Javier Milei, quien busca un nuevo encuentro cara a cara foto mediante con el mandatario estadounidense.

Donald Trump javier milei 3 Javier Milei junto a Donald Trump. EFE "Es un honor para mí haber recibido la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza. Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad", había manifestado Milei tras recibir la invitación.