Durante su paso por Davos, Javier Milei participará de la firma del Consejo de Paz de Donald Trump

Entre su discurso, reuniones con empresarios y entrevistas en el Foro de Davos , el presidente Javier Milei participará el jueves de una ceremonia por la firma del Consejo de Paz, el organismo de alcance global ideado por el líder de Estados Unidos, Donald Trump , para resolver conflictos en el mundo. En paralelo, el Gobierno dejó trascender que no aportará los mil millones de dólares requeridos por el republicano para garantizar un lugar permanente en la junta.

El evento no estaba originalmente previsto en la agenda del libertario, que apuntó el lunes en sus redes contra los periodistas que "mienten inventando reuniones que no han estado nunca en el programa, para después vender como un fracaso la no realización de reuniones que ellos inventaron". Sin embargo, fuentes oficiales actualizaron 24 horas después el nuevo cronograma presidencial.

Así, Milei confirmó su presencia en la ceremonia que sin lugar a dudas estará presidida por el propio Donald Trump, quien expone en Davos el miércoles, tan solo una hora antes que el mandatario argentino. Por ese motivo es que habían aflorado expectativas sobre un posible encuentro entre ambos jefes de Estado, que finalmente se dará el jueves a las 6.30 durante la firma del tratado.

"Es un honor para mí haber recibido la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza. Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad", había manifestado Milei tras recibir la invitación.

El pasado septiembre, Donald Trump anunció un "plan integral para terminar el conflicto de Gaza", una hoja de ruta de 20 puntos diseñada por la Casa Blanca -que contó luego con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU- para resolver el conflicto en medio oriente, pero también para establecer un nuevo organismo supranacional destinado a la intervención en conflictos globales y a administrar gobiernos de transición.

Javier Milei y Donald Trump volverán a verse las caras en el Foro de Davos.

En su carta enviada a Javier Milei, el republicano aseguró que la entidad "reunirá a un distinguido grupo de naciones dispuestas a asumir la noble responsabilidad de construir una paz duradera", y adelantó que convocaría a sus "socios más comprometidos" para la tarea.

En ese sentido, como presidente de la junta, Trump invitó formalmente a la Argentina a unirse como "Estado Miembro Fundador" y a adherirse a la Carta de la Junta de la Paz. En dicho consejo, cada Estado Miembro podrá designar un representante autorizado para asistir y participar en las reuniones en su nombre.

"Espero con interés trabajar con usted, a largo plazo, hacia el objetivo de establecer una PAZ MUNDIAL, PROSPERIDAD Y GRANDEZA DURADERAS PARA TODOS", cerró el texto del norteamericano.

Una membresía de mil millones de dólares

Según el borrador del estatuto que trascendió en medios norteamericanos, cada Estado miembro de la Junta "cumplirá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Carta, sujeto a renovación por parte del Presidente".

Sin embargo, el texto aclara que "el mandato de membresía de tres años no se aplicará a los Estados Miembros que aporten más de $U$S1.000.000.000 en fondos en efectivo a la Junta de la Paz dentro del primer año desde la entrada en vigor de la Carta". Se trata de una cifra abrumadora que la Argentina no podría afrontar con facilidad en su contexto actual, por lo que el Ejecutivo dejó trascender que haría el aporte para ser un miembro permanente.

Así, la estadía de Argentina en el nuevo organismo diseñado por Trump dependerá de los designios del republicano, quien puede decidir renovar o no la invitación luego de tres años.

La entidad también estará integrada por el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial de los EEUU en Medio Oriente, Steve Witkoff; el yerno de Trump, Jared Kushner; el exministro de Exteriores búlgaro, Nickolay Mladenov y el exprimer ministro británico Tony Blair.

En cuanto a otros líderes de Estado, Trump realizó alrededor de 60 invitaciones, incluido a rivales geopolíticos como Vladimir Putin (Rusia), Xi Jinping (China) o mandatarios con los que ha tenido enfrentamientos como Lula da Silva (Brasil).

En total, la lista que trascendió también contiene a Albania, Australia, Austria, Bahréin, Bielorrusia, Canadá, Chipre, Egipto, Comisión Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajistán, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Pakistán, Paraguay, Polonia, Portugal, Qatar, Rumania, Arabia Saudita, Singapur, Eslovenia, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam.