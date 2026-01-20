Las imágenes con las que Donald Trump desafía al mundo en pleno conflicto por quedarse con Groenlandia

Al cumplirse un año de su segundo mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó impactantes imágenes en su red social Truth Social.

Al cumplirse un año del inicio de su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, Donald Trump volvió a poner en el centro del debate internacional la controvertida cuestión de Groenlandia. A través de su red social Truth Social, el mandatario difundió fuertes imágenes que han sido interpretadas por analistas como un desafío al mundo sobre su postura respecto al estratégico territorio autónomo danés.

Las contundentes imágenes publicadas por Donald Trump donald trump @realDonaldTrump En una de las fotografías publicadas, creada con ayuda de inteligencia artificial, Trump aparece junto al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Marco Rubio, colocando una bandera de los Estados Unidos sobre un paisaje nevado que simula ser Groenlandia. Frente a ellos se lee un cartel que reza: “GREENLAND – U.S. TERRITORY EST. 2026”, en alusión a una hipotética anexión del territorio.

donald trump @realDonaldTrump Otra imagen difundida por Trump lo muestra reunido en el Despacho Oval con líderes europeos, detrás de un mapa del continente marcado con los colores de la bandera estadounidense que incluye a Groenlandia, Canadá y Venezuela como parte del territorio de Estados Unidos. Esta representación visual de expansión geopolítica ha generado fuertes críticas y alertas diplomáticas.

Dos imágenes con un aviso de pronta conquista Los posteos se enmarcan en una intensa campaña comunicacional del presidente estadounidense sobre la importancia estratégica de Groenlandia. En su cuenta, Trump también informó que mantuvo una conversación telefónica con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre la cuestión. “Groenlandia es imprescindible para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás, ¡en eso todos estamos de acuerdo!”, escribió el mandatario.