¿Rusia se alinea con Donald Trump por Groenlandia? El mensaje que generó dudas

Las declaraciones del canciller ruso Serguéi Lavrov sobre el estatus histórico de Groenlandia reavivaron la tensión internacional y abrieron interrogantes sobre su coincidencia —o no— con el reclamo de Donald Trump.

Donald Trump volvió a colocar a Groenlandia en el centro del tablero geopolítico. El interés del presidente de Estados Unidos por la isla se explica por su valor estratégico en el Ártico, una región que, a medida que avanza el deshielo, comienza a perfilarse como una ruta marítima cada vez más relevante para el comercio y la seguridad global.

Mientras gobiernos europeos manifestaron su respaldo a la posición de Dinamarca sobre Groenlandia, desde Moscú llegó una señal ambigua. El mensaje fue transmitido por el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, quien cuestionó el estatus histórico de la isla y la definió como un remanente del período colonial.

"En principio, Groenlandia no es parte original de Dinamarca, ¿cierto? No era ni parte original de Noruega ni de Dinamarca. Es una conquista colonial", afirmó Lavrov durante su tradicional conferencia de prensa de comienzos de año. En esa misma línea, recordó que la isla fue colonia noruega desde el siglo XIII y danesa desde el siglo XIX, y que "sólo a mediados del siglo XX se firmó un acuerdo en virtud del que entraba a formar parte de Dinamarca no como una colonia". "Otra cosa es que los habitantes (de Groenlandia) se hayan acostumbrado o se sientan ahora cómodos", añadió.

oceano artico El interés estratégico de Trump por la isla volvió a quedar en el centro del debate internacional Shutterstock El jefe de la diplomacia rusa también rechazó las acusaciones formuladas por Donald Trump, quien sostuvo que tanto Rusia como China tendrían planes para apropiarse de Groenlandia. "No tenemos nada que ver con los planes de apoderarse de Groenlandia. No dudo ni un ápice que en Washington conocen perfectamente la ausencia de tales planes por parte de Rusia y China. Ese no es asunto nuestro", señaló.

En ese marco, Lavrov se convirtió en el funcionario ruso de mayor rango en responder públicamente a los dichos del mandatario estadounidense. Además, sostuvo que "en Occidente también lo niegan economistas y politólogos" y descartó de plano la posibilidad de que Moscú busque firmar acuerdos de asistencia mutua con Groenlandia o con Islandia, como sí ocurrió con Corea del Norte.