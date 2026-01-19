Luego de bajar drásticamente, el dólar volvió a subir este lunes: a cuánto cotiza

Luego de bajar considerablemente durante toda la semana pasada un total de $35, el dólar oficial y el dólar blue abrieron hoy al alza con una suba leve pero que cortó la tendencia que se había sostenido durante los últimos cinco días hábiles en los mercados. Es una semana clave por el viaje de Javier Milei al foro de Davos.

El dólar oficial cerró hoy en $1.410 para la compra y $1.460 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre de ayer.

Luego de haber culminado la semana con una baja de $35 en su cotización -llegando a venderse a $1.455 en las pizarras del Banco Nación-, la divisa estadounidense inició la semana con una leve suba.

Durante la jornada se mantuvo estables y no registró variaciones en su precio; en el mercado informal, el dólar blue se mantiene en los mismos valores que en la última rueda.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.460 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

A cuánto cotiza el dólar blue

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta, con una suba de 0,34% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.434, cayó 0,6 y quedó a 115 pesos del techo cambiario (actualmente en $1.549,88).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,11% hasta $1.468,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) se mantiene estable en $1.514.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el día anterior en US$44.607 millones. Al cierre del viernes, la entidad financiera acumuló US$687 millones en diez ruedas consecutivas.