Donald Trump filtró íntimos chats con Emmanuel Macron en medio de la tensión por Groenlandia

En medio de las tensiones con Europa por la presión de los Estados Unidos sobre Groenlandia , el presidente Donald Trump publicó este martes capturas de pantalla de conversaciones con líderes mundiales, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron y el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte.

El mensaje de Macron al mandatario estadounidense mantiene un tono conciliador y abierto, en el cual advierte que están "en línea" en cuanto a Siria y subraya que " podemos hacer grandes cosas en Irán ".

Tras años de enfrentamiento y conflicto armado, Estados Unidos decidió abrir un nuevo capítulo en su relación con Siria y darle una oportunidad al gobierno que asumió luego de la caída de Bashar al-Ásad. De una política de sanciones económicas, Washington pasó a ofrecer asistencia para la reconstrucción del país.

El giro estratégico apunta a que Siria logre estabilidad y deje de ser, desde la mirada estadounidense, un foco de refugio para organizaciones terroristas, además de reducir la influencia de actores como Irán y Rusia. A cambio del respaldo, Estados Unidos espera que el nuevo liderazgo sirio garantice la paz interna y coopere en materia de seguridad regional.

No obstante, el galo señaló su discrepancia y desconcierto en cuanto a la compra de Groenlandia por parte de los Estados Unidos.

Mensaje de Macron a Trump filtrado por el presidente de Estados Unidos

"No comprendo lo que estás haciendo en Groenlandia", sostuvo Macron en el mensaje que publicó Donald Trump en su red social Truth Social.

En un claro guiño hacia la conocida frase de Trump, eslogan de su campaña y gobierno, "Make America Great Again", Macron le propuso dos puntos clave para "intentar construir grandes cosas juntos".

Entre ellos, el presidente francés habló de impulsar una cumbre del G7 con Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido luego de la conferencia de Davos, con París como sede. A su vez, planteó invitar a Ucrania, Dinamarca, Siria y Rusia "en los márgenes".

Por último, Macron le ofreció a Trump cenar juntos en la noche del jueves "antes de que vuelvas a los Estados Unidos". Los mensajes publicados solamente muestran los textos enviados por el francés.